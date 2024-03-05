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Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Filiz Akın Sevenlerini Bir Kez Daha Korkuttu!

Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Filiz Akın Sevenlerini Bir Kez Daha Korkuttu!

masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
05.03.2024 - 16:02

Bir süredir kanser tedavisi gören Yeşilçam'ın usta ismi, kıymetli oyuncu Filiz Akın sevenlerini üzecek bir paylaşımda bulundu. 

Filiz Akın'ın korkutan paylaşımına birlikte bakalım. 👇

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Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, yıllar geçse de güzelliğinden, duruluğundan ve zarafetinden hiçbir şey kaybetmiyor.

Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, yıllar geçse de güzelliğinden, duruluğundan ve zarafetinden hiçbir şey kaybetmiyor.

Bir süre önce kanser tedavisi görmeye başlayan Filiz Akın, hem ses tellerinde sorunlar yaşadı hem de kulağının üstündeki kanserli dokuyla savaştı.

Bir süre önce kanser tedavisi görmeye başlayan Filiz Akın, hem ses tellerinde sorunlar yaşadı hem de kulağının üstündeki kanserli dokuyla savaştı.

Birçok ameliyat geçiren Filiz Akın, aylar öncesinde sosyal medya hesabından hayranlarını üzecek bir video paylaşmıştı.

Birçok ameliyat geçiren Filiz Akın, aylar öncesinde sosyal medya hesabından hayranlarını üzecek bir video paylaşmıştı.

"Tüm ilaç ve tedavilere rağmen -böyle değilim ama- hala iyileşmiş de değilim" diyerek paylaştı.

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü de bir operasyon geçirdi.

Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü de bir operasyon geçirdi.

Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:

'Geçen cuma günü üst kulağımdan şüpheli doku bir ameliyat ile alınmadan önce... Hastane odası aynı ama fotoğraf/resim daha eski. Yarın daha iyi olacak. İyi geceler.'

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Şimdi ise paylaştığı 'zatürre başlangıcı' haberiyle sevenlerini bir kez daha korkuttu.

Şimdi ise paylaştığı 'zatürre başlangıcı' haberiyle sevenlerini bir kez daha korkuttu.

Gülümsediği bir videoyu takipçileriyle paylaştı.👇

Bu notla paylaştı.👇

Bu notla paylaştı.👇

Sevenlerinin geçmiş olsun dilekleri de arka arkaya geldi.

Sevenlerinin geçmiş olsun dilekleri de arka arkaya geldi.

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Biz de acil şifalar diliyoruz.👇

Biz de acil şifalar diliyoruz.👇

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