Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Filiz Akın Sevenlerini Bir Kez Daha Korkuttu!
Yeşilçam'ın Usta Oyuncusu Filiz Akın Sevenlerini Bir Kez Daha Korkuttu!
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Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın, yıllar geçse de güzelliğinden, duruluğundan ve zarafetinden hiçbir şey kaybetmiyor.
Bir süre önce kanser tedavisi görmeye başlayan Filiz Akın, hem ses tellerinde sorunlar yaşadı hem de kulağının üstündeki kanserli dokuyla savaştı.
Birçok ameliyat geçiren Filiz Akın, aylar öncesinde sosyal medya hesabından hayranlarını üzecek bir video paylaşmıştı.
Türk sinemasının dört yapraklı yoncasından biri olan Filiz Akın, geçtiğimiz cuma günü de bir operasyon geçirdi.
Usta sanatçı sağlık durumu hakkında bilgiyi sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaştı:
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Şimdi ise paylaştığı 'zatürre başlangıcı' haberiyle sevenlerini bir kez daha korkuttu.
Gülümsediği bir videoyu takipçileriyle paylaştı.👇
Bu notla paylaştı.👇
Sevenlerinin geçmiş olsun dilekleri de arka arkaya geldi.
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Biz de acil şifalar diliyoruz.👇
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