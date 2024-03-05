"Timsah ve Kanguru Eti Denedim": Ailesiyle Sri Lanka'ya Tatile Giden İvana Sert Unutulmaz Anlarını Anlattı
"Timsah ve Kanguru Eti Denedim": Ailesiyle Sri Lanka'ya Tatile Giden İvana Sert Unutulmaz Anlarını Anlattı
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/iva...
'İşte Benim Stilim' programıyla tanıdığımız ünlü modacı İvana Sert şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla epey gündem oluyor. Geçtiğimiz haftalarda ailesiyle Sri Lanka'ya tatile giden İvana Sert, oranın kültürüne dair bazı açıklamalarda bulundu.
Detaylara birlikte bakalım. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan ve sonrasında 'Doya Doya Moda' programı ile ününe ün katan modacı İvana Sert Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla çok konuşuluyor.
'Doya Doya Moda'dan sonra ekranlarda göremediğimiz İvan Sert, 2011 Aralık ayında turizmci Sezer Değirmenci ile Maldivler'de dünyaevine girmişti.
Geçtiğimiz haftalarda oğlu Kayon Ateş ve eşi Sezer Değirmenci ile Sri Lanka'ya tatile gitti. Bu özel anları ise takipçileriyle paylaştı.
Unutulmaz deneyimler yaşayan İvana Sert, tatil dönüşü "Sri Lanka harikaydı, inanılmaz bir yer. Doğası ve insanlarının yaşam tarzı beni büyüledi. Yeni destinasyonlar keşfetmek beni mutlu ediyor" şeklinde konuştu.
Sri Lanka mutfağının baharatlı yapısının kendisine uymadığını belirten İvana Sert, "Ege mutfağına alışkın olduğumuz için Sri Lanka yemekleri bizim için biraz ağır gelebilir. Ancak tropikal sebzeler ve meyvelerle tanışmak ilginçti" ifadelerine yer verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Farklı mutfakları denemekten keyif aldığını dile getiren İvana Sert, "Timsah ve hatta kanguru eti bile denedim. Yeniliklere açığım ve farklı tatları keşfetmek beni heyecanlandırıyor" sözleriyle dikkat çekti.
Tatil pozları sosyal medyada gündem olan İvana Sert, doğayla ve fillerle iç içe olduğu anları sevenleriyle paylaşmayı da ihmal etmedi.
Siz İvana Sert'in Sri Lanka deneyimiyle ilgili neler söylersiniz? Yorumlarda buluşalım.👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda