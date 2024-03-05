"Timsah ve Kanguru Eti Denedim": Ailesiyle Sri Lanka'ya Tatile Giden İvana Sert Unutulmaz Anlarını Anlattı

'İşte Benim Stilim' programıyla tanıdığımız ünlü modacı İvana Sert şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla epey gündem oluyor. Geçtiğimiz haftalarda ailesiyle Sri Lanka'ya tatile giden İvana Sert, oranın kültürüne dair bazı açıklamalarda bulundu.

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