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Sıla Türkoğlu'nun 'Estetiğim Yok' Açıklamalarına Demet Akalın'dan Tartışmanın Fitili Ateşleyen Cevap Geldi!

Sıla Türkoğlu'nun 'Estetiğim Yok' Açıklamalarına Demet Akalın'dan Tartışmanın Fitili Ateşleyen Cevap Geldi!

Demet Akalın
masumiyet müzesi
masumiyet müzesi - Onedio Üyesi
04.03.2024 - 13:46

Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Sıla Türkoğlu, estetik yaptırdığı iddialarına “Estetiğim yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez.” söylemlerine şarkıcı Demet Akalın’dan cevap gecikmedi. 👇

Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/sar...
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Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu sadece oyunculuk konusundaki yeteneği değil, güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakıyor.

Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu sadece oyunculuk konusundaki yeteneği değil, güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakıyor.

Doğal bir güzelliği olan Türkoğlu'nda "estetik var mı, yok mu?" sorusu da sorulmaya başlandı elbette.

Doğal bir güzelliği olan Türkoğlu'nda "estetik var mı, yok mu?" sorusu da sorulmaya başlandı elbette.

Geçtiğimiz günlerde bir Instagram sayfası Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hallerini tek tek paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde bir Instagram sayfası Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hallerini tek tek paylaştı.

Eski hallerine dair paylaşımlara ve burada yer vermiştik.👇

Sıla Türkoğlu, eski fotoğraflarıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara cevap verdi.

Sıla Türkoğlu, eski fotoğraflarıyla ilgili sosyal medyada yapılan yorumlara cevap verdi.

"Dudakları ve çenesine dolgu yaptırdığı ileri sürülen Türkoğlu, “Estetiğim yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez” diye konuştu.👇

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Sosyal medyada bir kullanıcının yazdığı yorum üzerine Demet Akalın'da araya girerek yorum yaptı.👇

Sosyal medyada bir kullanıcının yazdığı yorum üzerine Demet Akalın'da araya girerek yorum yaptı.👇

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

Sosyal medyadan gelen yorumlar:

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