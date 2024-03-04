Babası Çift İçin Dua İstemişti: Hailey Bieber'ın Aşk Dolu Paylaşımından Sonra Akıllara Sağlık Sorunları Geldi
Babası Çift İçin Dua İstemişti: Hailey Bieber'ın Aşk Dolu Paylaşımından Sonra Akıllara Sağlık Sorunları Geldi
Günümüzün en ünlü çiftlerinden olan Hailey Baldwin ve Justin Bieber önce birlikte olduklarının haberi ile dillere düşse de evliliklerinden beri sevilen bir çift olmaya devam ediyorlar. Sık sık sağlık sorunlarıyla da konuştuğumuz çift Hailey'nin babasının oluşturduğu panik yaratan paylaşım nedeniyle geçtiğimiz günlerde ortalığı aleve vermişti. Gelin detaylara birlikte bakalım👇
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Magazin dünyasın en çok konuşulan çiftlerinden biri olan ve dillere destan aşklarını sürekli sosyal medyadan birbirlerine itiraf eden Justin&Hailey çiftini duymayan yoktur.
Birisi yıllardır medyanın gözünün önünde olan dünyaca ünlü bir şarkıcı, diğeri güzelliğiyle piyasayı sallamayı başarmış bir model olunca bu ikili herkeste hayranlık uyandırmayı başarmıştı.
E tabii bu kadar göz önünde olunca ne yapılan yorumlar, ne ortaya atılan iddialar. ne de olayların sonu gelmiyor. Çift Justin Bieber'ın geçmişte büyük bir aşk yaşadığı Selana Gomez yüzünden sık sık manşetlere konu oluyordu bildiğimiz üzere.
Karşılaştıkları her olaya göğüs gerip medyanın en ünlü çiftlerinden biri olmaya devam eden ikilinin maalesef bu kadar gözün önünde sağlık sorunları yaşamaması bir mucize olurdu...
Geçtiğimiz günlerde Hailey Bieber'ın babası Stephen Baldwin'in sosyal medyada dua istediği bir paylaşımı yüzünden birçok iddia ortalıkla dolaşmış ve çiftin hayranlarını telaşlandırmıştı...
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İddialar alıp başını giderken ve akıllarda evlilikleri hakkında soru işaretleri oluşurken ünlü manken sosyal medya hesabından yaptığı bir dizi fotoğrafın altına...
"30!!!!!!!????!!????!!!! 🥹😭 bu hızlıydı. Kelimeler asla kim olduğununun güzelliğini tarif edemez. Mutlu Yıllar sana... hayatımın aşkı, ömür boyu. 🤍" yazarak Justin Bieber'ın doğum gününü kutladı ve soru işaretlerini ortadan kaldırdı.
Ardından akıllara kendisinin hamile olabileceği ya da daha önce karşılaştığı sağlık sorunlarından biri ile tekrardan yüz yüze olduğu gibi iddialar atılmaya başlanmıştı.
Evlendikelrinden beri sağlık sorunları peşini bırakmayan ikiliden kesin bir açıklama gelmese de Hailey'nin babası Stephen Baldwin'in dua istediği paylaşıma çok öfkelendiği ve ortalığı karıştığı gerçeğini göz ardı edemediği öğrenildi...
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