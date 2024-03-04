Babası Çift İçin Dua İstemişti: Hailey Bieber'ın Aşk Dolu Paylaşımından Sonra Akıllara Sağlık Sorunları Geldi

Günümüzün en ünlü çiftlerinden olan Hailey Baldwin ve Justin Bieber önce birlikte olduklarının haberi ile dillere düşse de evliliklerinden beri sevilen bir çift olmaya devam ediyorlar. Sık sık sağlık sorunlarıyla da konuştuğumuz çift Hailey'nin babasının oluşturduğu panik yaratan paylaşım nedeniyle geçtiğimiz günlerde ortalığı aleve vermişti. Gelin detaylara birlikte bakalım👇