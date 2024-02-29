Justin ve Hailey Bieber Kiliseden Çıkarken Görüntülendi: Sevenlerinden Dua İsteyen Çift Akıllara Fena Düştü!

Aşk iddiaları ilk çıktığı günden beri uzun sürmeyeceği düşünülen ilişkilerini evlilikle taçlandırmış ve hayranlarının tepkilerine rağmen resmen birbirinden güç almış Hailey ve Justin Bieber ikilisi ilişkilerini sağlam adımlarla devam ettirilen Hailey'nin babasının paylaşımı akıllara türlü türlü spekülasyon getirdi. Detaylar 👇