Justin ve Hailey Bieber Kiliseden Çıkarken Görüntülendi: Sevenlerinden Dua İsteyen Çift Akıllara Fena Düştü!
Justin ve Hailey Bieber Kiliseden Çıkarken Görüntülendi: Sevenlerinden Dua İsteyen Çift Akıllara Fena Düştü!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz...
Aşk iddiaları ilk çıktığı günden beri uzun sürmeyeceği düşünülen ilişkilerini evlilikle taçlandırmış ve hayranlarının tepkilerine rağmen resmen birbirinden güç almış Hailey ve Justin Bieber ikilisi ilişkilerini sağlam adımlarla devam ettirilen Hailey'nin babasının paylaşımı akıllara türlü türlü spekülasyon getirdi. Detaylar 👇
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Sürekli farklı tarzdaki giyimleriyle gündeme gelen, Justin'in zaman zaman ünlü model Hailey Baldwin'in yanına yakıştırılmadığı bu çifti çoğumuz biliyoruz.
Giyim tarzları benzemese de her bakanın görebileceği bir enerji var bu ikilinin arasında...Peki, henüz herhangi bir skandala bulaşmamış, mutlu mesut geçinen çiftimiz nazara gelmiş olabilir mi?
Günümüzün en çok konuşulan çiftlerinden biri olan Hailey ve Justin çifti geçtiğimiz gece bir kiliseden çıkarken kameralara yakalandı.
Üstüne Stephen Baldwin, kızı Hailey Bieber ve eşi Justin Bieber için hayranlarından dua isteyen bir mesaj paylaştıktan sonra endişeye yol açtı.
"Hıristiyanlar, lütfen Justin ve Hailey'i düşündüğünüzde, bilgelik, koruma ve Rab'be yaklaşmaları adına küçük bir dua etmek üzere bir dakikanızı ayırın" yazdı Stephen Baldwin.
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Ayrıca ünlü modelin annesi Kennya Baldwin genç çift için sık sık dua ettiklerini söyleyince akıllara birçok komplo teorisi geldi.
İkilinin çocuk sahibi olmak istedikleri fakat olamadıkları için kiliseye dua etmeye gittikleri, ya da Hailey'nin düşük yapmış olabileceği gibi farklı farklı iddialar internette dolaşmaya başladı bile...
Dahası ikilinin evliliklerinin yolunda gitmediği ya da sağlık sorunu ile karşı karşıya olabilecekleri gibi türlü spekülasyonlar ortalığı karıştırmaya devam ediyor...
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