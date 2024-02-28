Onu Hiç Bu Kadar Mutlu Görmediniz! Ben Affleck Eski Eşi Jennifer Garner'la Buluşunca Ağzı Kulaklarına Vardı!
Onu Hiç Bu Kadar Mutlu Görmediniz! Ben Affleck Eski Eşi Jennifer Garner'la Buluşunca Ağzı Kulaklarına Vardı!
Eski eşi Jennifer Garner ile oğullarının doğum günü için bir araya gelen Ben Affleck kameralara yakalandı. Garner ile sohbetlerinde yüzünde güller açan Affleck kısa sürede ilgi odağı oldu. Detaylar👇
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Ünlü çiftlerin aşkları kadar boşanmaları da olaylı olabiliyor bildiğimiz gibi...Fakat Ben Affleck ve Jennifer Garner için aynı şeyi söylemek zor.
İkisi de oyuncu olan çift 2005 yılında, o zamanların olaylı çifti Ben Affleck ile Jennifer Lopez nişan attıktan bir yıl sonra evlenmişti...
2005 yılında hayatlarını birleştiren Garner ile Affleck, bundan 10 yıl sonra olaylı bir şekilde yollarını ayırmış fakat resmi olarak 2018 yılında boşanmıştı.
Ben Affleck 2004 yılında yollarını ayırdığı Jennifer Lopez ile 17 yıl sonra eşi Jennifer Garner'dan boşanarak bir araya geldi hepimizin bildiği gibi.
Evli oldukları süre boyunca üç tane çocuğu sahibi olan oyuncu çift yine de evliliklerini kurtaramamıştı ve geçinemediklerini belirtmişti.
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Ben Affleck'in boşanma sonrası Lopez ile olan birlikteliği yüzünden üç çocuklarına rağmen buluşmayan ikili bir süre sonra aralarındaki gerilimi aşıp çocukları için bir araya gelmeye başlamıştı...
Fakat dikkat çeken bir durum vardı ki Ben Affleck Lopez'in yanında ne kadar mutsuz gözüküyorsa eski eşi Garner ile bir o kadar mutlu görünüyordu.
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Geçtiğimiz gün oğulları Samueş'in doğum günü partisi için bir araya gelen eski çift kameralara böyle yansıdı👇
Ben Affleck'in eski eşi Jennifer Garner'a bakışları resmen olay oldu!
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