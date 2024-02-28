Jennifer Lopez'in Eşi Ben Affleck Mutsuzluğu Hakkında Sessizliğini Bozdu "Sosyal Medyada Gözükmek İstemiyorum"
Jennifer Lopez'in Eşi Ben Affleck Mutsuzluğu Hakkında Sessizliğini Bozdu "Sosyal Medyada Gözükmek İstemiyorum"
Kaynak: https://www.tmz.com/2024/02/28/ben-af...
Uzun süredir magazine konu olan Jennifer Lopez ve Ben Affleck ilişkisindeki 'memnuniyetsizliğin' sürekli kameralara yansımasının ardındaki sır perdesi sonunda aralandı! Detaylar içeriğimizde👇
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Jennifer Lopez ve oyuncu kocası Ben Affleck'in olaylı ilişikisini duymayan sanıyoruz ki yoktur. İkili çok uzun süre tanışmış olsa da tam 14 yıl sonunda olaylı ilişkilerini evlilikle taçlandırmıştı!
Aslında 2002 yılında ilişkilerine başlayan ve ilişkilerinin ilk yıllarında nişanlanan ünlü çiftimiz geçinemediklerini fark edip 2004 yılında birlikteliklerine son vermişti.
Basının "Bennifer" olarak adlandırdığı çift sonrasında aşkı başkalarında bulup evlenseler ve çocuk sahibi olsalar da dönüp dolaşıp yine kendilerini birbirlerinin kollarında bulmuşlardı.
Tam tamına 17 yıl sonra birbirlerine kavuşan ikili “Hayatta neyin gerçekten önemli olduğunu ve diğer insanların ne düşündüğünün çok da önemli olmadığını biliyoruz" açıklamasında bulunmuş ve mutlu olduklarını açıklamışlardı...
Fakat Bennifer çifti yıllar sonra tekrardan bir araya gelse de mutlulukları pek de kameraya yansımıyordu. İkilinin arasında birlikte katıldıkları etkinliklerden sokakta yürüyüşlerine hep bir gerginlik seziliyordu.
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Sonunda özellikle Affleck'in yüzündeki memnuniyetsizliğin nedeni öğrenildi! Oyuncunu yaptığı açıklamaya göre Ben Affleck Jennifer Lopez'le yeniden bir araya gelmeden önce kendisinden önemli bir talebi olmuş: ilişkilerini sosyal medyadan uzak tutması…fakat bu talebi yerine getirilmemiş.
Aktör gizlilik talebini eşinin yeni belgeseli "The Greatest Love Story Never Told "da paylaştı...Ben, başlangıçta J Lo'dan yeniden alevlenen aşklarını gizli tutmasını istemişti.
"Tekrar bir araya geldiğimizde, istemediğim şeylerden birinin de sosyal medyada bir ilişki yaşamak” olduğunu söyleyen oyuncu daha sonrasında Jen'in sosyal medyayı yoğun bir şekilde kullandığını ve yüz milyonlarca takipçisi olduğunu fark edip pes ediyor.
"Bu, bir tekne kaptanıyla evleneceksin ve 'Ben suyu sevmiyorum' demen gibi bir şey. Biz sadece uzlaşmayı öğrenmeye çalışan farklı yaklaşımlara sahip iki insanız.” diye sözlerini bitiren oyuncu sosyal medya kullanmama kararından vazgeçtiğini söylese de Lopez onun isteklerine en azından biraz saygı göstermiş gibi görünüyor... çünkü kendisi sosyal medya hesaplarında sadece ara sıra görünüyor.
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