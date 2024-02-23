Ex'ten Next Olur Mu? Kendall Jenner Eski Sevgilisi Devin Booker'a Dönüş Yapınca Akıllara Hemen Bad Bunny Geldi
Ex'ten Next Olur Mu? Kendall Jenner Eski Sevgilisi Devin Booker'a Dönüş Yapınca Akıllara Hemen Bad Bunny Geldi
Kaynak: https://pagesix.com/2024/02/23/entert...
Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kardashian-Jennerların biricik modeli Kendall günümüzde birçok kişiyi kendine hayran bıraksa da kendi aşk hayatı pek kontrollü ilerlemiyor bildiğimiz gibi. Genellikle ismini basketbolcularla duyduğumuz Kendall Jenner son zamanlarda rapçi Bad Bunny ile anılmış fakat ayrılık haberi çok da geç gelmemişti. Şubat ayının başına gerçekleşen Super Bowl maçında eski sevgililerinden biriyle görülen Kendall iddiaları doğruladı. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
O Kardashianların biricik modeli...Ablalarından bir nebze de olsa doğal bir görünüme sahip, manken Kendall Jenner en az kardeşi Kylie Jenner kadar çalkantılı bir aşk hayatı yaşıyor bildiğimiz gibi.
Kardashian-Jenner ailesinin en uzunu olmakla kalmayıp kaostan olabildiğince uzak kalmaya çalışan sektörün en ünlü mankenlerinden biri olan Kendall maalesef aşk hayatının çalkantıları yüzünden bunu çok da başaramıyor...
Podyumlardan arta kalan zamanını basketbol maçlarında geçiren ünlü mankenin dikkatlerden kaçmayan bir erkek tercihi var...
Doğru bildiniz, basketbolcular! Ünlü modelin boyu boyuma diyerek seçtiği isimlerden sadece bazıları ünlü NBA oyuncuları olan Ben Simmons, Jordan Clarkson, Devin Booker ve niceleri...
Fakat güzeller güzeli Jenner hepimizi şaşırtmış ve ilk olarak Şubat 2023'te modelin uzun süredir arkadaşları olan Hailey ve Justin Bieber ile çifte randevuda bir rapçi ile birlikte görülmüştü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny ile yaşadığı ilişki ile konuşulan Jenner'ın ilişkisi uzun sürmemiş, ikili 2023'ün Aralık ayında daha bir yıl dolmadan ayrıldıklarını duyurmuşlardı.
Ayrılıklarından bir ay sonra birlikte New York sokaklarında görülen ikili akıllara barışmış olabileceklerini getirmişti...
Gelelim herkesin hayran olduğu o aşka, 2020'nin Nisan ayında Devin Booker ile ilişkiye adım atan çift herkes tarafından çok sevilmişti, ikili paylaşılan fotoğraflarla sıkça konuşuluyordu.
Sonrasında kara haber gelmiş, 27 yaşındaki model ve 26 yaşındaki basketbol yıldızı 2022 senesinde yoğun iş tempoları yüzünden ayrılık kararı almıştı.
Şubat ayının başında Super Bowl maçında aynı locada görülen ikili akıllara barışmış olabilecekleri iddiasını getirmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Ve beklenen müjde geldi! Kendall Jenner ve eski sevgilisi Devin Booker'ın, Bad Bunny'den ayrıldıktan sadece iki ay sonra aşklarını yeniden alevlendirdikleri ortaya çıktı!
TMZ’in verdiği bilgiye göre, süper model ve Phoenix Suns yıldızının son zamanlarda birlikte vakit geçirdikleri, ancak hiçbir şey için acele etmedikleri söylendi.
Görgü tanıkları, 28 yaşındaki Jenner'ı bu hafta Dallas'ta gördüklerini, 27 yaşındaki Booker'ın ise takımının Perşembe günü Mavericks'e karşı oynadığı maç için şehirde olduğunu söyledi.
Sevilen çiftin bir araya gelmesi hayranları havalara uçurdu, hemen ardından akıllara Bad Bunny geldi...
Gelen yorumlara birlikte bakalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1.
2.
3.
4.
5.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6.
7.
8.
9.
10.
İçeriğin Devamı Aşağıda
11.
12.
13.
14.
15.
İçeriğin Devamı Aşağıda
16.
Siz bu çift hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda