Ex'ten Next Olur Mu? Kendall Jenner Eski Sevgilisi Devin Booker'a Dönüş Yapınca Akıllara Hemen Bad Bunny Geldi

Özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Kardashian-Jennerların biricik modeli Kendall günümüzde birçok kişiyi kendine hayran bıraksa da kendi aşk hayatı pek kontrollü ilerlemiyor bildiğimiz gibi. Genellikle ismini basketbolcularla duyduğumuz Kendall Jenner son zamanlarda rapçi Bad Bunny ile anılmış fakat ayrılık haberi çok da geç gelmemişti. Şubat ayının başına gerçekleşen Super Bowl maçında eski sevgililerinden biriyle görülen Kendall iddiaları doğruladı. Detaylar içeriğimizde👇