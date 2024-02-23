Bunlar Hep Nazardan! Kocası David Beckham'ı Paylaşımlarıyla Gözümüze Sokan Victoria Beckham'ın Ayağı Kırıldı
Bunlar Hep Nazardan! Kocası David Beckham'ı Paylaşımlarıyla Gözümüze Sokan Victoria Beckham'ın Ayağı Kırıldı
Geçtiğimiz Sevgililer Gününde yaptığı paylaşımda dünya yakışıklısı eşi David Beckham'la biribirinden güzel fotoğraflarını paylaştıktan sonra nazara gelen Victoria Beckham spor antrenmanı sırasında ayağını kırdı. Detaylar içeriğimizde👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1996 senesinde Spice Girls grubu ile ilk albümünü yayınlayarak şöhret dünyasına adım atmış Victoria Adams, çok geçmeden müzik sektörünün beğenilen isimlerinden biri haline gelmişti.
Grup içinde 'Posh Spice' lakabıyla anılan Victoria çok geçmeden yine o yıllarda futbol sayesinde kariyerine adım atmış ve inanılmaz bir rağbet görmeye başlayan yakışıklı Beckham'la tanışmıştı.
"David Beckham" isimli belgeselde ünlü futbolcunun söylediğine göre ünlü ismi ilk gördüğü anda onunla birlikte olacağını biliyormuş!
"Posh ve Becks" olarak anılan ve o yıllardan beri magazinin gözdesi olan çift dört çocukları ve mutlu aile yaşantıları ile herkeste hayranlık uyandırmaya devam ediyor...
Şimdilerde kendi markasına yoğunlaşmış güzel isim reklamlarında ve sosyal medya hesabında kocasını gözümüze sokmaya ayrı bir bayılıyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hâlâ birbirlerine deli gibi aşık olan ikili geçtiğimiz Sevgililer Gününü birbirlerine olan aşklarını milyonuncu kez kelimelere dökerek ve eski fotoğraflarını paylaşarak kutlamışlardı.
Yaptığı antrenmanda ayağını kıran Victoria Beckham'ı hikayesinde paylaşan Beckham "Görünüşe göre karımın spor salonundaki küçük kazası temiz bir kırılmaymış..." diye ekledi.
Ayağını kırdıktan sonra ilk defa kameralara yansıyan Beckham sağlam ayağındaki 900 poundluk (yaklaşık 36 bin tl) ayakkabısıyla şıklığından ödün vermedi...
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda