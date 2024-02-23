Sıra Sana Mı Geldi? Ünlü Manken Bella Hadid Yeni Güzellik ve Bakım Markasının Duyurusunu Sevenleriyle Paylaştı
Sıra Sana Mı Geldi? Ünlü Manken Bella Hadid Yeni Güzellik ve Bakım Markasının Duyurusunu Sevenleriyle Paylaştı
Son zamanlarda aşk hayatı ve sağlık sorunlarıyla gündemi meşgul etmiş, ve modellik kariyerine ufak bir ara vermiş Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile kendi markası için hazırlıklara başladığını duyurdu. Detaylar içeriğimizde 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mankenlik sektörüne yeni bir soluk getirmiş Hadid kardeşler günümüzün en çok kazanan ve bilinen manken kardeşleri olmayı başarmış isimler...
Podyumdaki yürüyüşlerinden makyajlarına üstünde taşıdığı her tasarımı mükemmel göstermeyi başaran Bella Hadid son yılların en çok konuşulan modellerinden biri.
Kendisi trend bellirlemekle kalmıyor özel hayatındaki erkeklerle de sık sık konuşuluyor bildiğimiz gibi, hatta The Weeknd ile yaşadığı ilişki iki ismin de uzun süre manşetlerde kalmasına neden olmuştu.
Son zamanlarda hastalığı yüzünden iyi hissetmediğini ve işine ara verdiğini belirten Hadid sosyal medya paylaşımlarını bir çiftlikten atlarla ve doğayla iç içeyken yapıyor...
Geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımlarda yüzüne başka bir huzur gelen ünlü manken kovboy sevgilisini de takipçileriyle paylaşmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gelelim asıl konumuza, uzun süredir hastalığı yüzünden podyumlardan uzak kalmış Bella, Hailey Bieber, Rihanna, Selena Gomez ve geçtiğimiz gün saç bakım markası çıkartan Beyoncé gibi güzellik sektörüne adım atıyor!
Yeni markasını sosyal medya hesabından paylaştığı bu video ile duyuran Hadid hayranlarına müjdeli haberi vermiş oldu...
Orebella isimli markanın saç yağları, şampuanlar, kremler ve özellikle kokulardan oluşacak güzellik ve bakım konseptli bir marka olacağı düşünülüyor.
Birçok ismin atıldığı bu sektörde bakalım Bella Hadid meslektaşı Hailey Bieber gibi başarıyı yakalayabilecek mi?
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda