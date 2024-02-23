Sıra Sana Mı Geldi? Ünlü Manken Bella Hadid Yeni Güzellik ve Bakım Markasının Duyurusunu Sevenleriyle Paylaştı

Son zamanlarda aşk hayatı ve sağlık sorunlarıyla gündemi meşgul etmiş, ve modellik kariyerine ufak bir ara vermiş Bella Hadid, sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile kendi markası için hazırlıklara başladığını duyurdu. Detaylar içeriğimizde 👇