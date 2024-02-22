Gelmiş Geçmiş En Aşık Çift Olmaya Ant İçmiş ASAP Rocky ve Rihanna Doğum Günü Kutlaması İçin Venedik'e Gitti
Gelmiş Geçmiş En Aşık Çift Olmaya Ant İçmiş ASAP Rocky ve Rihanna Doğum Günü Kutlaması İçin Venedik'e Gitti
Sürekli yan yana göz göze görülen çiftimiz ASAP Rocky ve Rihanna geçtiğimiz sevgililer gününde Paris'i yakıp geçtikten sonra Rihanna'nın 20 Şubat'taki doğum gününü kutlamak için soluğu Venedik'te aldılar. ASAP Rocky aşk kaçamaklarında Rihanna'yı öpmeye doyamayınca ortaya bu görüntüler çıktı...
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Günümüzün en sevilen çiftlerinden olan ünlü ikili Rihanna ve ASAP Rocky'i duymayan yoktur...
Riot ve RZA isimli bebeklerini kucaklarına almış ikili etrafa saçtıkları tatlılık ve çizdikleri mutlu aile tablosu ile büyük beğeni topluyor...
Sevimli aileleriyle mutlu mesut yaşan rapçi ASAP Rocky ve Rihanna'nın bir özelliği daha var...
O da hala birbirlerine ilk günkü gibi aşk dolu bakışlarla bakmaları. Geçtiğimiz Sevgililer gününde kameralara romantik akşam yemekleri ardından gülümseyen ikili tüm çiftleri sollayarak "günün en aşık çifti" dedirtmişti adeta...
Kameraların yakaladığı her anda gülümseyen çiftimiz birbirlerini sonsuz desteklemeleriyle de biliniyor... Geçtiğimiz günlerde ASAP Rocky Rihanna'nın albümü üzerinde çalıştığını ve kendisini desteklediğini söylemişti.
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People'ın özel fotoğraflarına göre romantikliğin kitabını yazmış ASAP Rocky 20 Şubat'ta doğum günü olan Rihanna'yı Venedik'te özel bir tura çıkarmış.
Rihanna ve A$AP Rocky aşk şehrinde geçirdikleri zamanın tadını ünlü Venedik kanalı boyunca bir tekne gezintisi yaparak çıkardılar ve ardından Murano adasındaki bir cam fabrikasını ziyaret ettiler.
Bu sırada ASAP Rocky'nin mutluluğu yüzünden okunuyordu...
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