Gelmiş Geçmiş En Aşık Çift Olmaya Ant İçmiş ASAP Rocky ve Rihanna Doğum Günü Kutlaması İçin Venedik'e Gitti

Sürekli yan yana göz göze görülen çiftimiz ASAP Rocky ve Rihanna geçtiğimiz sevgililer gününde Paris'i yakıp geçtikten sonra Rihanna'nın 20 Şubat'taki doğum gününü kutlamak için soluğu Venedik'te aldılar. ASAP Rocky aşk kaçamaklarında Rihanna'yı öpmeye doyamayınca ortaya bu görüntüler çıktı...