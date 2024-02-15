Paris'te Aşk Başka! Rihanna ve ASAP Rocky'nin Sevgililer Günü Yemeği Sonrası Verdikleri Pozlar Düşman Çatlattı
Paris'te Aşk Başka! Rihanna ve ASAP Rocky'nin Sevgililer Günü Yemeği Sonrası Verdikleri Pozlar Düşman Çatlattı
Günümüzün en sevilen çiftlerinden biri olan Rihanna ve ASAP Rocky ikilisi Sevgililer Gününü Paris'te son derece romantik bir restaurantta baş başa geçirdi. Kameralara biribirinden mutlu pozlar veren çift resmen içimizi ısıttı. Detaylar👇
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Günümüzün en sevilen çiftlerinden biri olan ASAP Rocky ve dünya tatlısı Rihanna ne zaman kameraların karşısına geçse unutulmaz anlara şahit oluyoruz.
Bebişleri Riot Rose ve RZA'yı kucaklarına alan çift dış dünyayı adeta boş vermiş, ve kendi minik ailelerine odaklanmış durumda...
Yılların eskitemediği güzellik Rihanna'yı rapçi sevgilisi ASAP Rocky'den başka birisiyle düşünebilmek de mümkün değil gibi.
"Her gün eve, cennete geliyorum" diyen ASAP Rocky'nin Rihanna'ya ve çocuklarına olan bağlılığı da sorgulanamaz biçimde.
Birbirlerine deli divane aşık Rihanna ve A$AP Rocky çifti Sevgililer Günü'nü şık bir şekilde Paris’te lüks bir akşam yemeği yiyerek kutladı.
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Paparazzilerin bile kendilerini tutamayıp fotoğraflarını çekerken övgüler yağdırdığı Rihanna yine güzelliğiyle ilgi odağı olmayı başardı.
İşte o anlar👇
Kameramanın kibar iltifatlarına kayıtsız kalamayan ASAP Rocky "Seni seviyorum kardeşim" dedi...
ASAP Rocky ve Rihanna'nın mutlulukları resmen yüzlerinden okunuyordu!
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Güzel çiftimize burdan nazar değmesin diyelim...Siz bu ikili hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım👇
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