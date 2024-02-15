Country Müziğe Adım Atan Beyonce Hayranlarının Sevgililer Gününü Yeni Tarzıyla Kutladı

Efsane şarkıcı Beyonce bildiğimiz gibi son zamanlarda Country müziğe merak saldı ve yeni albümünün Country tarzda olacağını hayranlarına duyurdu. Kıyafetlerinde de Country tarzı tercih etmeye çalışan güzel şarkıcı son zamanlarda stilindeki farklılıkla da ilgi çekiyor. Detaylar içeriğimizde👇