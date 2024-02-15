Country Müziğe Adım Atan Beyonce Hayranlarının Sevgililer Gününü Yeni Tarzıyla Kutladı
Country Müziğe Adım Atan Beyonce Hayranlarının Sevgililer Gününü Yeni Tarzıyla Kutladı
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Kariyerine başladığı günden itibaren tam tamına 32 adet Grammy ödülü kazanmış efsane şarkıcı Beyonce'yi hepimiz yakından tanıyoruz.
Şarkı söylemeye başladığından beri farklı tarzlar deneyen, kendini her şekilde kanıtlamış diyebileceğimiz isim o günlerden beri farklı farklı başarılara imza atmayı başardı ve günümüzde unutulmaz bir sanatçı haline geldi.
Moda haftası, Super Bowl, sosyal medya paylaşımları derken yeni tarzını açıkça hayranlarına gösteren Beyonce zaten farklı bir müzik türü deneyeceğinin ipuçlarını hayranlarına vermişti.
Onlarca başarılı albüm ve hit şarkı arasında daha önce Country müzik yayınlamamış isim bir yeniliğe daha imza atarak yeni şarkılarını hayranlarıyla buluşturdu...
"Texas Hold Em" ve "16 Carriages" isimli şarkılarını piyasaya süren Beyonce hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.
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"Renaissance" albümünden olan iki şarkı da albüme olan beklentiyi gittikçe arttırmışa benziyor... Yeni tarzının reklamını olabildiğince fazla yapan Beyonce sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla da herkesi büyülemeye devam ediyor.
Jay-z ile paylaştığı Sevgililer Günü gönderilerinde bile iddialı dantelli elbisesini kovboy şapkası ile tamamlayan şarkıcı büyük ilgi topladı.
Sarı saçlarıyla yeni görünümü çok beğenilen Beyonce takılarından gözlüklerine tüm tarzını değiştirdi.
Ayrıca Sevgililer Gününde paylaştığı fotoğrafların altına "Sevgililer Gününüz kutlu olsun, kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum" yazan Queen B hayranlarından birçok yorum aldı...
Gelen yorumlara birlikte bakalım👇
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1. "Beyonce'nin yapacağı şey paylaşım yapmak ve kendi işine bakmak"
2. "Sevgililer günü için bize bir açıklama yazdı!!! o bizi seviyor!!!"
3. "Beyoncé, son birkaç gündür beni aşırı uyardın. Yavaşla lütfen"
4. "Beyonce, Circus Circus'a adım atmana imkan yok 😂"
5. "Vegas'ta her ne oluyorsa yer ayırtmaya hazırlanıyorum"
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6. "Görselleri atmak yerine, beni sert zemine atabilir misin?"
7. "Senin de beni sevdiğini biliyordum 😫😘❤️ 🫶🏽"
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