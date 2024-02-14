Kendall Jenner Super Bowl'da Eski Sevgilisi Devin Booker ile Aynı Locada Görüntülenince Akıllara Şüphe Düşürdü
Kendall Jenner Super Bowl'da Eski Sevgilisi Devin Booker ile Aynı Locada Görüntülenince Akıllara Şüphe Düşürdü
Günümüzün en çok konuşulan modellerinden biri olan Kendall Jenner güzelliği ve fiziği kadar aşk hayatıyla da gündemde kalmayı başarıyor.
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Basketbolculara ayrı bir ilgisi olan model Jordan Clarkson, Devin Booker, Ben Simmon gibi ünlü NBA oyuncularıyla daha önce anılmıştı...
Ayrılıklarından yaklaşık iki yıl sonra, süper model ve eski erkek arkadaşı Devin Booker'ın yolları 11 Şubat'ta 2024 Super Bowl'da aynı VIP süitte kesişti!
Son ilişkisinini Porto Rikolu şarkıcı Bad Bunny ile yaşayan ve oldukça konuşulan Jenner'ın ilişkisi yine uzun sürmemişti, ikili birkaç ay içinde ayrıldıklarını duyurmuşlardı.
Yılın en çok konuşulan etkinliklerinden olan Super Bowl'a katılan Kardashian-Jennerlar'ın oldukça mutsuz görünmelerinin dışında, onlara özel localarında eşlik eden tanıdık bir isim vardı.
Güzel modelin eski basketbolcu sevgilisi Devin Booker'ın localarında görülmesi ikilinin barışmış olabilecekleri iddialarını gündeme getirdi.
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Aynı zamanda Jenner'ın eski sevgili Bad Bunny'de Super Bowl'a katılan isimlerden biriydi fakat kendisi Taylor Swift'in locasında oldukça eğlenirken görüldü.
Ayrılmalarına rağmen New York sokaklarında kameralara yakalanan ikilinin maça ayrı katılması, birbirlerine selam vermemeleri ve ayrı localarda oturmaları da dikkat çekti.
Sizce çok yakıştırılan bu ikili barışmış olabilir mi yoksa aynı locada oturmaları tamamen bir tesadüf mü?
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