Olayların Adamı Kanye West Katıldığı Super Bowl Maçında Yine ve Yeniden Çok Konuşulacak Kıyafetiyle Görüldü

Geçtiğimiz gece gerçekleşen Amerikan futbolunun en önemli şampiyonluk maçlarından biri olan Super Bowl, sahneleriyle ve birbirinden ünlü isimlerin katılımlarıyla çok konuşuldu. Etkinliğe katılıp da konuşulmadan geçilmeyecek isimlerden biri de Kanye West'di. Detaylar içeriğimizde👇