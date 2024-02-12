Olayların Adamı Kanye West Katıldığı Super Bowl Maçında Yine ve Yeniden Çok Konuşulacak Kıyafetiyle Görüldü
Olayların Adamı Kanye West Katıldığı Super Bowl Maçında Yine ve Yeniden Çok Konuşulacak Kıyafetiyle Görüldü
Kaynak: https://pagesix.com/2024/02/11/style/...
Geçtiğimiz gece gerçekleşen Amerikan futbolunun en önemli şampiyonluk maçlarından biri olan Super Bowl, sahneleriyle ve birbirinden ünlü isimlerin katılımlarıyla çok konuşuldu. Etkinliğe katılıp da konuşulmadan geçilmeyecek isimlerden biri de Kanye West'di. Detaylar içeriğimizde👇
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Irkçı söylemlerinden garip davranışlarına gündemi sürekli meşgul eden, normal olmayan davranışlarını görmeyenin kalmadığı Kanye West'i eminim duymuşsunuzdur.
Dün gece gerçekleşen Amerikan futbolunun şampiyonunun seçildiği Super Bowl inanılmaz bir etkinliğe imza attı. Sadece maçın değil katılan ünlülerin ve yapılan sahnelerin de ilgi çektiği gecede birçok ünlü Las Vegas'a akın etti.
Ice Spice, Taylor Swift, Blake Lively, Justin ve Hailey Bieber gibi birbirinden ünlü isimlerin izlemeye gittiği Super Bowl'da ilgi odağı olmayı seven başka bir isim daha vardı.
Tabii ki o isim Kanye West! Şu sıralar kıyafetinin olmazsa olmazı olan maskelere resmen kafayı takmış olan Kanye West bu sefer de üzerinde İsa'nın çarmıha gerilişi simgesi olan bir maske taktı.
Tasarımcının 1996 sonbaharındaki "Dante" koleksiyonundan vintage bir Alexander McQueen parçası olan aksesuarı siyah deri ceketiyle tamamlayan West'e eşi Bianca Censori siyah deri görünümüyle eşlik etti.
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Ayrıca aralarında aşk iddiaları olan ama daha önce hiçbir etkinliğe birlikte katılmamış Kanye'nin eski eşi ve çocuklarının annesi Kim Kardashian Super Bowl'da ilk defa Odell Beckham Jr. ile görüntülendi.
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