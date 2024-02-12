Şarkıcı Bad Bunny Eğlenmek İçin Gittiği Bir Gece Klübünde Kitap Okurken Görüldü
Şarkıcı Bad Bunny Eğlenmek İçin Gittiği Bir Gece Klübünde Kitap Okurken Görüldü
Kendall Jenner ile yaşadığı aşkla çoğumuzun ismini duyduğu rapçi Bad Bunny manşetlerde ismini sık sık duyduğumuz bir şarkıcı. Geçtiğimiz gün bir gece klübünde yakalanan Bad Bunny görenleri şaşırttı. Detaylar👇
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Porto Riko'lu şarkıcı Bad Bunny çoğumuzun ismini şarkılarındansa hareketleriyle ve aşk hayatıyla duyduğu bir isim.
Kendisi 2023 senesine ünlü manken Kendall Jenner ile yaşadığı ilişikiyle bomba gibi düşmüştü hatırlarsanız. İkili konserlerde ve çeşitli etkinliklerde birlikte poz vermekten hiç çekinmiyordu...
Fakat 2023 yılının çok konuşulan çiftlerinden biri olan Kendall Jenner ve Bad Bunny'nin ilişkisi kısa sürede sona ermişti.
İş programları yüzünden ayrıldıkları iddia adilen çift geçtiğimiz ay birlikte New York'ta görüntülenmişti.
Son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken şarkıcı geçtiğimiz ay yaptığı küvet paylaşımıyla çok konuşulmuştu.
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Dün gece bir gece klübünde görülen Bad Bunny herkes eğlenip dans ederken kitap okuyordu...
Gelen tepkilere bakalım👇
1. "O diğer kızlar gibi değil."
2. "Benim gibi çok farklı ve gizemli aman tanrım"
3. "Farklı olmayı o kadar çok istiyor ki."
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4. "O kadar ciddiyetsiz ki 💀"
5. "o aslında bunun için çok gerçekçi"
6. "aman tanrım zavallı evinde oku???"
7. "Eğitimli bir kralı seviyoruz"
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