Taylor Swift'in Super Bowl Şampiyonluk Sevinci Bir Başka Oldu: Sevgilisi Travis Kelce'i Öpücüklere Boğdu!
Taylor Swift'in Super Bowl Şampiyonluk Sevinci Bir Başka Oldu: Sevgilisi Travis Kelce'i Öpücüklere Boğdu!
Son zamanların en aşık çifti Taylor Swift ve Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce'i duymayan yoktur. Her maçına koşarak yetişen Swift sporcu sevgilisini geçtiğimiz gece gerçekleşen Super Bowl'da da yalnız bırakmadı. Detaylar içeriğimizde👇
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Son zamnaların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Travis Klece ve Taylor Swift çiftini ve birbirlerine olan aşklarını duymayan kalmamıştır.
Birbirlerini ne turnelerinde ve ne maçlarında asla yalnız bırakmayan, hatta bunun için özel jetini kullanıp doğayı mahvetmekten çekinmeyen Swift doğa severlerden büyük eleştiri de alıyor hatırlarsanız.
Chiefs isimli Amerikan Futbol takımı için oynayan Travis Kelce kız arkadaşından bitmek bilmeyen bir destek alıyor, fakat bununla bitmiyor tabii ki. Dün gece gerçekleşen Super Bowl isimli şampiyonluk maçında oynayan futbolcu ünlü bir isimden de destek aldı...
Ünlü şarkıcı Drake "Swiftie'lere karşı bahse giremem" diyerek Chiefs'e 1,15 milyon dolarlık bahis yatırmış ve Kelce'in takımını desteklemişti.
Sevgilisinin her maçında olduğu gibi bu önemli maçında da tüm gücüyle ona tezahürat yapan başarılı şarkıcı arkadaşları ile bu heyecanlı anlarını paylaştı ve seyirciler arasında ilgi odağı oldu.
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Gecenin sonunda Travis Kelce 2024 Super Bowl zaferini Taylor Swift'ten aldığı bir öpücükle taçlandırdı!
34 yaşındaki Kelce, sahada Swift'i buldu ve onu defalarca öptü, ikili galibiyeti kutlarken birbirlerine sarıldılar. Daha önce 13 kez Chiefs maçına katılıp sevgilisi destekleyen Swift'i daha önce hiç bu kadar mutlu görmediniz!
İşte o görüntüler👇
Gelen tepkilere bakalım👇
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