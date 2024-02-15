Prens Harry ve Meghan Markle Sevgililer Gününü Gaziler İçin Düzenlenen Olimpiyatlara Katılarak Geçirdi
Prens Harry ve Meghan Markle Sevgililer Gününü Gaziler İçin Düzenlenen Olimpiyatlara Katılarak Geçirdi
Prens Harry ile evlenip Kraliyet ailesine katıldığından beri sarayın en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelen Meghan Markle, eşiyle kamu görevlerini bırakmalarına rağmen hayırseverlik rolünü sürdürüyorlar. Detaylar👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Prens Harry ve Meghan Markle evlendikleri günden beri sarayın en çok konuşulan meselelerinden biri halinde hepimizin bildiği gibi.
Sarayda yaşadığı problemleri neden olarak gösteren Markle, prens ile birlikte saraydaki pozisyonlarından ve görevlerinden vazgeçmişti.
Kamu görevlerini bırakmalarına rağmen sarayı ağızlarından düşürmeyen ikili, zaman zaman şoke eden iddialarda bulunuyor.
Geçtiğimiz gün kendi internet sitelerini Sussex soyadlarıyla kuran ikili yine gündem olmuş ve Kraliyet tarafından uyarılmıştı...
Ayrıca iyiliksever çiftimiz kurdukları vakıflarla ve yaptıkları yardımlarla da sık sık gündeme geliyor...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Meghan Markle ve Prens Harry Sevgililer Günü'nde Kanada'da gaziler için düzenlenen "Invictus Oyunları”na katıldılar.
Engelli kayak sporcuları ve rehberleriyle konuşmak üzere karlı dağlara çıkan çift Sevgililer Gününü böyle kutladı.
İyiliksever çiftin etkinlikteki mutlulukları ve bu özel günü gazilerin yanında geçirmeleri dikkat çekti...
Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın