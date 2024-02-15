48 Yaşında İkiz Bebeklere Hamile Kalan Oyuncu Hilary Swank Çocuklarının Adını Sevgililer Gününde Açıkladı
48 Yaşında İkiz Bebeklere Hamile Kalan Oyuncu Hilary Swank Çocuklarının Adını Sevgililer Gününde Açıkladı
Geç yaşında anne olmuş oyuncu Hilary Swank, hamileliğiyle büyük ses getirmişti. 48 yaşında ikizlerini kucağına alan güzel oyuncu çocuklarının isminin ilk defa Sevgililer Günü'nde paylaştı. Detaylar içeriğimizde👇
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2022 yılında ikizlere hamile olduğunu katıldığı bir programda açıklayan oyuncu Hilary Swank, iş insanı Philip Schneider ile olan mutlu evliliklerini ikizlerle taçlandırmışlardı.
48 yaşında anne olmaya karar veren oyuncu 2018 yılında dünyaevine girdiği eşiyle bu deneyimi tatmak istemiş ve Nisan 2023 yılında ikiz bebekleri dünyaya gözlerini açmıştı.
Tüp bebek yöntemi ile oğluna ve kızına hamile kalan Swank çocuklarının ismini doğumdan bu yana paylaşmamıştı ki...
Çarşamba günü, Oscar ödüllü oyuncu, her ikisi de 9 aylık olan kızı Aya ve oğlu Ohm'un kumsalda otururken, kumda isimleri yazılı ve yüzleri suya dönük bir fotoğrafla paylaşana kadar.
Fotoğrafın altına "Önümde yeni filmim ve eğlenceli bir ortaklık hakkında paylaşımda bulunacağım yoğun bir talk show haftası var, ancak iki küçük aşkımın isimlerini sizlerle paylaşmak için daha iyi bir gün olamaz diye düşündüm 👼🏼👼🏼💝" yazan oyuncu...
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"Burada olduğunuz için teşekkürler!🙌🏽 Sevgililer Gününüz kutlu olsun 💕💘 🥰 Not: Başka kimin kumun yenilebilir olduğunu düşünen bebekleri var? 😅" diye eklediği Sevgililer Günü paylaşımını takipçilerine gösterdi.
Çoğunlukla özel günlerde ve bebeklerin yüzünü göstermediği paylaşımlarla ne kadar mutlu olduğunu belirten oyuncu Sevgililer Günü'nde bebeklerinin adlarının Aya ve Ohm olduğu böylece açıklamış oldu.
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