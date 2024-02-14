Taylor Swift'in Eski Sevgilisi Oyuncu Joe Alwyn Ayrılık Haberleri Sonrası Bir Etkinlikte İlk Defa Görüntülendi
Taylor Swift'in Eski Sevgilisi Oyuncu Joe Alwyn Ayrılık Haberleri Sonrası Bir Etkinlikte İlk Defa Görüntülendi
Taylor Swift'İn büyük aşkı Travis Kelce'den önce 6 yıl birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Joe Alwyn, BAFTA öncesi düzenlenen partide Gazze’de ateşkesi destekleyen sanatçıları temsil eden barış zambağı rozeti taktı. Ayrılıkları sonrası ilk defa bir etkinlikte görüntülenen oyuncu ortalığı yaktı geçti. Detaylar👇
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Son zamanlarda kariyerindeki yükseliş ve altına attığı başarıların dışında aşk hayatıyla da oldukça konuşulan Taylor Swift'i hepimiz yakından tanıyoruz.
Şu sıralar güzel şarkıcı Eylül 2023'den beri ilişki yaşadığı Amerikan futbolcusu Travis Kelce ile gözler önünde birlikteliklerini devam ettiriyorlar.
Kelce'den önce oldukça olaylı bir aşk hayatına sahip şarkıcı Calvin Harris, Harry Styles gibi isimlerle aşk yaşamıştı.
Fakat gündeme damgasını vuran isim oyuncu sevgilisi Joe Alwyn olmuştu! Çünkü ikili 6 yıl süren ilişkilerini kameralardan olabildiğince uzakta sürdürmeyi başarmıştı...
Genelde çalkantılı birliktelikler yaşan Swift'in bu uzun ilişkide mutluluğu yakaladığı düşünülmüştü ki çift karakterlerindeki farklılıklar yüzünden Nisan 2023 yılında ayrıldıklarını doğruladılar...
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Taylor ve Travis aşkını duyan kalmayınca Joe Alwyn'de kabuğuna çekişmişti ki.. Geçtiğimiz gece kendisi BAFTA öncesi düzenlenen partide Gazze’de ateşkesi destekleyen sanatçıları temsil eden barış zambağı rozeti takarken görüntülendi. Rozeti görenlerden "Biz zaten senden razıydık razı olmaya da devam ediyoruz" tepkileri gecikmedi...
2023 yılının başında alınan ayrılık haberlerinden sonra ilk defa bir etkinlikte boy gösteren oyuncu yakışıklıklığıyla ortalığı yıktı geçti!
Uzun süre sonra objektiflere tek yansıyan ve muhtemelen eski sevgilisi Taylor Swift ve yeni sevgilisinin isimlerini heryerde duyan yakışıklı oyuncuya hayranlarından da bir çok yorum geldi.
Gelin o tepkilere birlikte bakalım👇
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