Taylor Swift'in Eski Sevgilisi Oyuncu Joe Alwyn Ayrılık Haberleri Sonrası Bir Etkinlikte İlk Defa Görüntülendi

Taylor Swift'İn büyük aşkı Travis Kelce'den önce 6 yıl birlikte olduğu oyuncu sevgilisi Joe Alwyn, BAFTA öncesi düzenlenen partide Gazze’de ateşkesi destekleyen sanatçıları temsil eden barış zambağı rozeti taktı. Ayrılıkları sonrası ilk defa bir etkinlikte görüntülenen oyuncu ortalığı yaktı geçti. Detaylar👇