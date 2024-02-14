Romantikliğin Vücut Bulmuş Hali Beckham Çiftinden Kalplerinizi Isıtacak Sevgililer Günü Paylaşımı
Romantikliğin Vücut Bulmuş Hali Beckham Çiftinden Kalplerinizi Isıtacak Sevgililer Günü Paylaşımı
Yıllardır herkesin favori isimlerinden olan David ve Victoria Beckham çiftinin aşkını duymayan kalmamıştır. Her fırsatta birbirlerine olan aşklarını kanıtlayan ikiliden tabii ki aşk dolu Sevgililer Günü paylaşımları da geldi. Detaylar👇
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Neredeyse bir şöhret haline geldikleri ilk günden beri isimlerini birlikte andığımız, ayrılmaz ikili David ve Victoria Beckham'ı duymayan yoktur.
Medyanın tüm oyunlarına ve baskısına rağmen yıkılmayan aşık çiftimiz oğulları Brooklyn'i kucaklarına aldıktan sonra 1999 yılında evlenme kararı almıştı.
O günden beri ailelerini sevgiyle büyüten Beckhamlar muylu aile tablosu çizen aileleriyle resmen gıpta edilerek bakılıyor!
David ve Victoria Beckham her gün olduğu gibi Sevgililer Günü'nde de aşklarını kutlamadan ve gözümüze sokmadan duramadı tabii ki...
48 yaşındaki David, 49 yaşındaki Victoria ile gün batımı sırasında deniz kenarında öpüşürken çekilmiş romantik bir fotoğrafını paylaştı.
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Fotoğrafın altına "Harika bir eşe, anneye ve en iyi arkadaşa mutlu Sevgililer günü. Seni seviyorum... Yani 'Sadece ondan hoşlandım' demek istedim," diye ekledi yakışıklı isim.
Geçen yıl yayınlanan Netflix belgesel dizisi “Beckham"dan Victoria ile ilgili kendi cümlesini alıntılayan David paylaşımında ayrıca çocukları 24 yaşındaki Brooklyn, 21 yaşındaki Romeo, 18 yaşındaki Cruz ve 12 yaşındaki Harper'a da seslendi ve çocuklarının sevgililer gününü kutladı.
Victoria Beckham'da David'in kovboy şapkalı bir fotoğrafını paylaşarak altına "Sevgililer Günün kutlu olsun kovboy 🤠🐴 🔊 seni çok seviyorum @davidbeckham!!! Öpücükler @brooklynpeltzbeckham @romeobeckham @cruzbeckham #HarperSeven xx" diye ekledi.
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