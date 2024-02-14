Şükrü Özyıldız Tarafından Güllere Boğulan Sibil Çetinkaya Herkesi Kıskançlıktan Çatlattı!

2023'ün bomba aşklarından Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya hala ilk günkü aşk ile ilişkilerine tam gaz devam ediyor. Sevgililer Günü'nü es geçmeyen Özyıldız'ın sevgilisine yaptığı sürpriz görenleri kıskançlıktan çatlatmadı değil!

Bakalım 👇