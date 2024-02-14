Şükrü Özyıldız Tarafından Güllere Boğulan Sibil Çetinkaya Herkesi Kıskançlıktan Çatlattı!
Şükrü Özyıldız Tarafından Güllere Boğulan Sibil Çetinkaya Herkesi Kıskançlıktan Çatlattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
2023'ün bomba çifti Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya hem sevenlerini mutlu etmiş hem de imrendirmişti!
Dünyada cenneti yaşayan ikili kısa sürede ne tatilde ne de herhangi bir etkinlikte bir an olsun birbirinden ayrılamaz hale geldiler.
Influencer Sibil ise nazar korkusundan sevgilisi Özyıldız'ı adam akıllı paylaşamaması ve her fotoğrafta gizlemesine hem gülmüş hem de hak vermiştik!
Zaten yeterince kıskanan yokmuş gibi bir de Özyıldız'ın sevgilisine yaptığı 14 Şubat jesti adeta düşman çatlattı!
Sevgilisi Şükrü Özyıldız tarafından güllere boğulan Sibil, yine biriciğini kameralara göstermedi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Dünyadaki en şanslı kız benim" diyen Sibil2e hak vermemek elde değil...
Takipçilerinden yorum da gecikmedi. 👇
Bize de bu çifte nazat boncuğu bırakmak düşer. 🧿 Sizin yorumlarınızı alalım 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda