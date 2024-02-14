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Şükrü Özyıldız Tarafından Güllere Boğulan Sibil Çetinkaya Herkesi Kıskançlıktan Çatlattı!

Şükrü Özyıldız Tarafından Güllere Boğulan Sibil Çetinkaya Herkesi Kıskançlıktan Çatlattı!

Effy
Effy - Onedio Editörü
14.02.2024 - 19:13

2023'ün bomba aşklarından Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya hala ilk günkü aşk ile ilişkilerine tam gaz devam ediyor. Sevgililer Günü'nü es geçmeyen Özyıldız'ın sevgilisine yaptığı sürpriz görenleri kıskançlıktan çatlatmadı değil!

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2023'ün bomba çifti Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya hem sevenlerini mutlu etmiş hem de imrendirmişti!

2023'ün bomba çifti Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya hem sevenlerini mutlu etmiş hem de imrendirmişti!

Dünyada cenneti yaşayan ikili kısa sürede ne tatilde ne de herhangi bir etkinlikte bir an olsun birbirinden ayrılamaz hale geldiler.

Dünyada cenneti yaşayan ikili kısa sürede ne tatilde ne de herhangi bir etkinlikte bir an olsun birbirinden ayrılamaz hale geldiler.

Influencer Sibil ise nazar korkusundan sevgilisi Özyıldız'ı adam akıllı paylaşamaması ve her fotoğrafta gizlemesine hem gülmüş hem de hak vermiştik!

Influencer Sibil ise nazar korkusundan sevgilisi Özyıldız'ı adam akıllı paylaşamaması ve her fotoğrafta gizlemesine hem gülmüş hem de hak vermiştik!

Ne de olsa nazar değecek türden bir ikili 🧿

Zaten yeterince kıskanan yokmuş gibi bir de Özyıldız'ın sevgilisine yaptığı 14 Şubat jesti adeta düşman çatlattı!

Zaten yeterince kıskanan yokmuş gibi bir de Özyıldız'ın sevgilisine yaptığı 14 Şubat jesti adeta düşman çatlattı!

Sevgilisi Şükrü Özyıldız tarafından güllere boğulan Sibil, yine biriciğini kameralara göstermedi!

Sevgilisi Şükrü Özyıldız tarafından güllere boğulan Sibil, yine biriciğini kameralara göstermedi!
Sevgilisi Şükrü Özyıldız tarafından güllere boğulan Sibil, yine biriciğini kameralara göstermedi!
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"Dünyadaki en şanslı kız benim" diyen Sibil2e hak vermemek elde değil...

"Dünyadaki en şanslı kız benim" diyen Sibil2e hak vermemek elde değil...

Takipçilerinden yorum da gecikmedi. 👇

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Bize de bu çifte nazat boncuğu bırakmak düşer. 🧿 Sizin yorumlarınızı alalım 👇

Bize de bu çifte nazat boncuğu bırakmak düşer. 🧿 Sizin yorumlarınızı alalım 👇

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