Afra Saraçoğlu'nun Ceketinin Fiyatını Duyunca Küçük Dilinizi Yutma Noktasına Geleceksiniz!
Afra Saraçoğlu'nun Ceketinin Fiyatını Duyunca Küçük Dilinizi Yutma Noktasına Geleceksiniz!
Şu sıralar Yalı Çapkını dizisinde izlemelere doyamadığımız Afra Saraçoğlu'ndan bir yeni Instagram dump paylaşımı geldi! Fotoğraftaki ceketin fiyatı ise dudağımızı uçuklatmadı değil... Bakalım 👇
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Şu sıralar 'Yalı Çapkını' dizisiyle herkesi ekranlara kilitleyen oyuncu Afra Saraçoğlu'nu tanıyorsunuzdur.
Kendisi dizide başrolleri paylaştığı Mert Ramazan Demir ile yaşadığı bir küs bir barışmalı ilişkisiyle de magazinin gündeminde sık yer alan bir isim...
Güzel oyuncu özel hayatı ve kariyerinin yanı sıra tarzıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Hal böyle olunca kendisinin her giydiğinin markası, fiyatı da merak ediliyor...
Geçtiğimiz gün "Binbir Afito" başlıklı dump'ın ikincisini paylaşan Saraçoğlu, araya yine dünya tatlısı çocukluk fotoğraflarından serpiştirmeyi ihmal etmedi!
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Ayrıca hem ayna selfiesi hem de ceketi epey beğenildi: Ancak ceketin fiyatı bizim dudağımızı uçuklatmadı değil...
@wildestfashion hesabının paylaşımına göre, Afra Saraçoğlu’nun ceketinin fiyatı 29 bin 295 TL.
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