Yılmaz Erdoğan'ın Herkesten Gizlediği Model Sevgilisini Bircan Bali Yedi Cihana Duyurdu
Yılmaz Erdoğan'ın Herkesten Gizlediği Model Sevgilisini Bircan Bali Yedi Cihana Duyurdu
Son zamanlarda İnci Taneleri dizisiyle herkesin dilinde olan Yılmaz Erdoğan'ın iki yıla yakındır birliktelik yaşadığı sevgilisi ortaya çıktı. Gelin bakalım Erdoğan'ın kendisinden 25 yaş küçük sevgilisi kimmiş... 👇
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Şu sıralar 'İnci Taneleri' dizisiyle herkesin dilinde olan Yılmaz Erdoğan, sevilen dizide "Azem" karakterini canlandırıyor.
Yılmaz Erdoğan'ın yeni dizisini övmeye doyamayanlar kervanındakilerden biri de eski eşi Belçim Bilgin idi.
Belçim Bilgin ile boşandıklarından beri adını başka kimseyle duymadığımız Yılmaz Erdoğan'ın iki senedir ünlü bir modelle birliktelik yaşadığı iddia edildi.
Master Haber TV'ye çıkan Bircan Bali, "Ben bir bomba patlatayım" diyerek Yılmaz Erdoğan'ın herkesten gizlediği bir sevgilisi olduğunu ileri sürdü.
Bircan Bali'nin iddiasına göre Yılmaz Erdoğan, ünlü model Cansu Taşkın ile birlikte...
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Bali, "Yılmaz Erdoğan 2 yıldır eski bir mankenle beraber, nasıl söyleyeyim Cansu Taşkın'la. Ben öyle bir bilgi aldım, gizliyorlarmış diye duydum" şeklinde konuştu.
Cansu Taşkın 31 yaşında, Yılmaz Erdoğan 56 yaşında: İlişki yaşadıkları iddia edilen ikilinin arasında 25 yaş fark var.
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