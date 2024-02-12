"Ben Ne Zaman Evleneceğim?" İsyanıyla Hatırlanan Apaçi Mustafa'nın Aleyna Tilki'ye Sözleri Sinirleri Zıplattı

Bir dönem Evleneceksen Gel izdivaç programındaki hal ve hareketleriyle ekranlara damgasını vuran 'Apaçi Mustafa' yeniden ortaya çıktı. Gerçek adı ile Mustafa Bilginer, bu sefer Aleyna Tilki'ye seslenerek 'Tam benliksiniz' ifadelerini kullandı.

Detaylar 👇