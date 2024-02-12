"Ben Ne Zaman Evleneceğim?" İsyanıyla Hatırlanan Apaçi Mustafa'nın Aleyna Tilki'ye Sözleri Sinirleri Zıplattı
"Ben Ne Zaman Evleneceğim?" İsyanıyla Hatırlanan Apaçi Mustafa'nın Aleyna Tilki'ye Sözleri Sinirleri Zıplattı
Bir dönem Evleneceksen Gel izdivaç programındaki hal ve hareketleriyle ekranlara damgasını vuran 'Apaçi Mustafa' yeniden ortaya çıktı. Gerçek adı ile Mustafa Bilginer, bu sefer Aleyna Tilki'ye seslenerek 'Tam benliksiniz' ifadelerini kullandı.
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Seda Sayan ve Uğur Arslan'ın sunduğu Evleneceksen Gel isimli izdivaç programının bir zamanlar büyük bir izleyici kitlesi vardı.
İzdivaçın yanı sıra söz konusu program oldukça ilginç anlara da tanıklık ediyordu: Adaylardan biri olan Apaçi Mustafa o dönemki apaçi dansı nedeniyle kendisine bu lakap takılmıştı.
Kendisini izleyenler, Apaçi Mustafa'yı en çok da "Ben ne zaman evleneceğim ya" isyanıyla hatırlıyor.
Apaçi Mustafa ya da tam ismiyle Mustafa Bilginer, son olarak Aleyna Tilki'ye evlenme teklifi ettiği bir video yayınlayarak tekrardan kendini hatırlattı.
"Merhaba Aleyna Tilki Hanım, ben Seda Sayan'ın sunduğu evlendirme programından Apaçi Mustafa. Sizi gördüm hanımefendi televizyonda" sözleriyle giriş yapan Bilginer'in "Aleyna Hanım 18 yaşındaymışsınız, tam benliksiniz" sözleri tepki çekti.
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"Aleyna Hanım sizi çok seviyorum, benimle evlenir misiniz? I love you Aleyna Hanım, bu kalp sadece size. Sizi çok seviyorum. Aleyna Tilki, benimle evlenir misin?" şeklinde konuştu.
O video:
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feminist editör kudurmuş
kahkahaya basayım
18 yaşında değil ama sen primatsın ve kimse seni sonsuza dek sikmeyecek.