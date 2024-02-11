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Dizinin Tanıtımında Mor Kravat Takan Ozan Güven'in Bir Mesaj Yolladığı İddia Edildi

Dizinin Tanıtımında Mor Kravat Takan Ozan Güven'in Bir Mesaj Yolladığı İddia Edildi

Effy
Effy - Onedio Editörü
11.02.2024 - 19:40

Oyuncu Ozan Güven'in eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasıyla magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Şimdilerde kariyerine kaldığı yerden devam eden Ozan Güven'in yeni dizisinin son tanıtım videosunda mor kravat takmasına birçok anlam atfedildi.

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Deniz Bulutsuz, 13 Haziran 2020 tarihinde eski sevgilisi Ozan Güven'in kendisine şiddet uyguladığını açıklamış ve Bulutsuz'un kanıtlarıyla geldiği mahkemede ünlü oyuncu hakkında ''3 yıl 9 aydan 13 yıla kadar'' hapis istemiyle dava açılmıştı.

Deniz Bulutsuz, 13 Haziran 2020 tarihinde eski sevgilisi Ozan Güven'in kendisine şiddet uyguladığını açıklamış ve Bulutsuz'un kanıtlarıyla geldiği mahkemede ünlü oyuncu hakkında ''3 yıl 9 aydan 13 yıla kadar'' hapis istemiyle dava açılmıştı.

Oyuncu Güven ise kendisinin oyuna getirildiğini iddia ederek asıl kendisinin şiddet gördüğünü söylemiş ve Deniz Bulutsuz'a karşılıklı dava açmıştı.

Oyuncu Güven ise kendisinin oyuna getirildiğini iddia ederek asıl kendisinin şiddet gördüğünü söylemiş ve Deniz Bulutsuz'a karşılıklı dava açmıştı.

Söz konusu davada Adli Tıp Kurumu raporu geçtiğimiz günlerde hazırlandı.

Söz konusu davada Adli Tıp Kurumu raporu geçtiğimiz günlerde hazırlandı.
onedio.com

Haberde 'İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderilen Adli Tıp Kurumu raporuna göre Deniz Bulutsuz'da, 13 Haziran 2020'de maruz kalındığı iddia edilen olayın ardından psikiyatrik bir hastalık olan 'anksiyete bozukluğu' geliştiğinin anlaşıldığı ve yaralanmasının kişi üzerindeki etkisinin basit bir tıbbi müdahale ile giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte olmadığı belirtildi' ifadeleri yer aldı.

Ozan Güven ise kariyerine kaldığı yerden devam ederek "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ozan Güven ise kariyerine kaldığı yerden devam ederek "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Dizinin son tanıtımında mor bir kravat taktığı görülen Güven'in bu hamlesine birçok anlam atfedildi.

Dizinin son tanıtımında mor bir kravat taktığı görülen Güven'in bu hamlesine birçok anlam atfedildi.
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Hande Ataizi’nin, “Yalnız bir gün benim davama denk gelirsen duruşmaya mutlaka mor kravatın ile gel” dediği sahne, 'imalı' olarak yorumlandı.

Hande Ataizi’nin, “Yalnız bir gün benim davama denk gelirsen duruşmaya mutlaka mor kravatın ile gel” dediği sahne, 'imalı' olarak yorumlandı.

Kadına şiddetin farkındalık rengi olarak da yorumlanan mor renginde bir kravat takmasına 'zeytin dalı' yorumları da geldi.

Kadına şiddetin farkındalık rengi olarak da yorumlanan mor renginde bir kravat takmasına 'zeytin dalı' yorumları da geldi.

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