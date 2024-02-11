Dizinin Tanıtımında Mor Kravat Takan Ozan Güven'in Bir Mesaj Yolladığı İddia Edildi
Dizinin Tanıtımında Mor Kravat Takan Ozan Güven'in Bir Mesaj Yolladığı İddia Edildi
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Deniz Bulutsuz, 13 Haziran 2020 tarihinde eski sevgilisi Ozan Güven'in kendisine şiddet uyguladığını açıklamış ve Bulutsuz'un kanıtlarıyla geldiği mahkemede ünlü oyuncu hakkında ''3 yıl 9 aydan 13 yıla kadar'' hapis istemiyle dava açılmıştı.
Oyuncu Güven ise kendisinin oyuna getirildiğini iddia ederek asıl kendisinin şiddet gördüğünü söylemiş ve Deniz Bulutsuz'a karşılıklı dava açmıştı.
Söz konusu davada Adli Tıp Kurumu raporu geçtiğimiz günlerde hazırlandı.
Ozan Güven ise kariyerine kaldığı yerden devam ederek "Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu" dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.
Dizinin son tanıtımında mor bir kravat taktığı görülen Güven'in bu hamlesine birçok anlam atfedildi.
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Hande Ataizi’nin, “Yalnız bir gün benim davama denk gelirsen duruşmaya mutlaka mor kravatın ile gel” dediği sahne, 'imalı' olarak yorumlandı.
Kadına şiddetin farkındalık rengi olarak da yorumlanan mor renginde bir kravat takmasına 'zeytin dalı' yorumları da geldi.
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