Zor Ayırdılar: Ünlü Şarkıcı ve Ünlü Yaşam Koçu Otelde Karşılaşınca Adeta Saç Baş Kavga Etti
Zor Ayırdılar: Ünlü Şarkıcı ve Ünlü Yaşam Koçu Otelde Karşılaşınca Adeta Saç Baş Kavga Etti
Kaynak: https://www.snobmagazin.com/magazin-d...
Snob Magazin'in özel haberine göre, ünlü bir şarkıcı ile ünlü yaşam koçunun Bebek'teki bir otelde adeta saç baş kavga etti! Kavga nedeninin ise yaşam koçunun ünlü şarkıcının eski kocasıyla beraber yakınlaşması olduğu iddia ediliyor... Buyurun detaylara 👇
Kaynak: Snob Magazin
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Snob Magazin'in özel haberi, magazin camiasında çok ses getirecek bir olayı ele aldı: İddiaya göre, Ünlü bir şarkıcı ile ünlü yaşam koçu Bebek'teki bir otelde kavga etti.
Şarkıcı ismin geçtiğimiz günlerde arkadaşıyla gittiği Bebek'teki otelde yıllardır yakın arkadaşı olan yaşam koçunu görünce üzerine yürüdüğü aktarıldı.
Şarkıcı ismin yaşam koçunun üzerine yürüme sebebinin eski kocasıyla yakınlaşması olduğu iddia edildi...
Snob Magazin tarafından aktarılan habere göre, tartışan ikiliyi mekanın garsonları ve müşteriler araya girerek ayırabildi!
Ünlü şarkıcının zamanında evli olduğı iş insanının zayıflaması için yakın arkadaşı olan yaşam koçuna aylık 200 bin TL verdiği ve iş insanının eşinin yakın arkadaşı olan yaşam koçuyla aylarca çalıştığı söylendi.
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Şarkıcı ismin geçtiğimiz aylarda beklenmedik bir şekilde boşandığı eşinin davadan hemen sonra sık sık yaşam koçuyla fotoğraf paylaşması üzerine çılgına döndüğü aktarıldı.
Ünlü şarkıcı ve yaşam koçunun isimleri özel haberde paylaşılmadı. Peki sizce bu isimler kim olabilir?
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