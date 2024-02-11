Zor Ayırdılar: Ünlü Şarkıcı ve Ünlü Yaşam Koçu Otelde Karşılaşınca Adeta Saç Baş Kavga Etti

Snob Magazin'in özel haberine göre, ünlü bir şarkıcı ile ünlü yaşam koçunun Bebek'teki bir otelde adeta saç baş kavga etti! Kavga nedeninin ise yaşam koçunun ünlü şarkıcının eski kocasıyla beraber yakınlaşması olduğu iddia ediliyor... Buyurun detaylara 👇

Kaynak: Snob Magazin