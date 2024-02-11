Duru Güzelliğiyle Herkesi Sollayan Gamze Erçel'in Sadece Ayakkabılarının Fiyatı Dudak Uçuklatmaya Yetti
Duru Güzelliğiyle Herkesi Sollayan Gamze Erçel'in Sadece Ayakkabılarının Fiyatı Dudak Uçuklatmaya Yetti
Hande Erçel'in güzeller güzeli ablası Gamze Erçel, sosyal medyada modaya yön vermeye devam ediyor! Influencer Erçel'in kombininde sadece ayakkabılarının fiyatı bile dudakları uçuklatmaya yetti.
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Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'i tanıyanlarınız vardır: Sosyal medyada aktif bir isim olan Gamze Erçel için ailenin influencer'ı denebilir.
Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'la olan aşkını da duymayan yok: İkilinin tanışma hikayesi tam kalbimizin orta yerinden vurmuştu!
Bir de güzel çiftin yine kendileri gibi güzel biricik kızları Mavi var: Mavi en son kanseri yendiği haberiyle kendisini tanıyan tanımayan herkesi çok mutlu etmişti.
Gamze Erçel şimdi de geçtiğimiz günlerde İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü ödüllerindeki kombiniyle magazinin gündeminde.
İTÜ tarafından ödüle layık görülen Erçel, şık elbisesiyle epey beğenildi.
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Hafif makyajıyla elbisesini tamamlayan Erçel, yine her zamanki gibi güzelliğinden ödün vermedi...
Ancak kombindeki ayakkabı detayı dudakları uçuklattı: Ayakkabıların fiyatı "Bir çift ayakkabı ne kadar olabilir ki?" derken soğuk duş etkisi yarattı!
@wildestfashion isimli hesabın paylaşımına göre, Erçel'in ayakkabılarının fiyatı 25 bin 150 TL.
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