Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Duru Güzelliğiyle Herkesi Sollayan Gamze Erçel'in Sadece Ayakkabılarının Fiyatı Dudak Uçuklatmaya Yetti

Duru Güzelliğiyle Herkesi Sollayan Gamze Erçel'in Sadece Ayakkabılarının Fiyatı Dudak Uçuklatmaya Yetti

Gamze Erçel
Effy
Effy - Onedio Editörü
11.02.2024 - 16:12

Hande Erçel'in güzeller güzeli ablası Gamze Erçel, sosyal medyada modaya yön vermeye devam ediyor! Influencer Erçel'in kombininde sadece ayakkabılarının fiyatı bile dudakları uçuklatmaya yetti.

Bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'i tanıyanlarınız vardır: Sosyal medyada aktif bir isim olan Gamze Erçel için ailenin influencer'ı denebilir.

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası Gamze Erçel'i tanıyanlarınız vardır: Sosyal medyada aktif bir isim olan Gamze Erçel için ailenin influencer'ı denebilir.

Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'la olan aşkını da duymayan yok: İkilinin tanışma hikayesi tam kalbimizin orta yerinden vurmuştu!

Gamze Erçel'in eşi Caner Yıldırım'la olan aşkını da duymayan yok: İkilinin tanışma hikayesi tam kalbimizin orta yerinden vurmuştu!

Burada bahsettik:

Bir de güzel çiftin yine kendileri gibi güzel biricik kızları Mavi var: Mavi en son kanseri yendiği haberiyle kendisini tanıyan tanımayan herkesi çok mutlu etmişti.

Bir de güzel çiftin yine kendileri gibi güzel biricik kızları Mavi var: Mavi en son kanseri yendiği haberiyle kendisini tanıyan tanımayan herkesi çok mutlu etmişti.

Burada bahsettik:

Gamze Erçel şimdi de geçtiğimiz günlerde İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü ödüllerindeki kombiniyle magazinin gündeminde.

Gamze Erçel şimdi de geçtiğimiz günlerde İTÜ Endüstri Mühendisliği Kulübü ödüllerindeki kombiniyle magazinin gündeminde.

İTÜ tarafından ödüle layık görülen Erçel, şık elbisesiyle epey beğenildi.

İTÜ tarafından ödüle layık görülen Erçel, şık elbisesiyle epey beğenildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Hafif makyajıyla elbisesini tamamlayan Erçel, yine her zamanki gibi güzelliğinden ödün vermedi...

Hafif makyajıyla elbisesini tamamlayan Erçel, yine her zamanki gibi güzelliğinden ödün vermedi...

Ancak kombindeki ayakkabı detayı dudakları uçuklattı: Ayakkabıların fiyatı "Bir çift ayakkabı ne kadar olabilir ki?" derken soğuk duş etkisi yarattı!

Ancak kombindeki ayakkabı detayı dudakları uçuklattı: Ayakkabıların fiyatı "Bir çift ayakkabı ne kadar olabilir ki?" derken soğuk duş etkisi yarattı!

@wildestfashion isimli hesabın paylaşımına göre, Erçel'in ayakkabılarının fiyatı 25 bin 150 TL.

@wildestfashion isimli hesabın paylaşımına göre, Erçel'in ayakkabılarının fiyatı 25 bin 150 TL.
www.instagram.com

Sizce pahalı mı yoksa değer mi? Yorum sizde 👇

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?