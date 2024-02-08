"Sette Kriz Var" Derken Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Katar Gezmesinden İlk Görüntüler Geldi
"Sette Kriz Var" Derken Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Katar Gezmesinden İlk Görüntüler Geldi
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen reklam filmi için Katar'a gittiğinden beri sular durulmuyor: Evcen’in kendisine özel karavan tahsis edilmesini istediği ve bu nedenle sette kriz yaşandığı iddiaları gelmiş, Özçivit ise eşini savunarak öfke dolu bir paylaşımla bu haberi yalanlamıştı. Katar'daki ünlü çiftin gezmelerinden ilk görüntüler geldi. 👇
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"Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışıp, 2017 yılında ilişkilerini evlilikle taçlandıran Fahriye Evcen ve Burak özçivit çiftini tanımayan yoktur.
Burak Özçivit yoğun olarak çalışmaya devam etse de, bir süredir gözlerden uzak olan Evcen'i yeni projelerde göremiyorduk...
Derken ünlü çift bir reklam filmi müjdesi vermiş ve birlikte çekimler için Katar'a gitmişti.
Ancak Evcen’in kendisine özel karavan tahsis edilmesini istediği ve bu nedenle sette kriz yaşandığı iddiaları gelince, Burak Özçivit öfke dolu bir açıklama paylaşımı yapmıştı...
İkilinin Katar'dan ilk görüntüleri de geldi: Paylaşılan görüntülerin başta reklam filmine ait olabileceği düşünüldü.
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Doha Mücevher ve Saat Fuarı 2024 kapsamında çekilen görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.
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