"Sette Kriz Var" Derken Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Katar Gezmesinden İlk Görüntüler Geldi

Burak Özçivit ve Fahriye Evcen reklam filmi için Katar'a gittiğinden beri sular durulmuyor: Evcen’in kendisine özel karavan tahsis edilmesini istediği ve bu nedenle sette kriz yaşandığı iddiaları gelmiş, Özçivit ise eşini savunarak öfke dolu bir paylaşımla bu haberi yalanlamıştı. Katar'daki ünlü çiftin gezmelerinden ilk görüntüler geldi. 👇