Samimi Modu Açtı: Birbirinden Çetrefilli Soruları Yanıtlayan Gülben Ergen'den Konuşulacak İtiraflar
Samimi Modu Açtı: Birbirinden Çetrefilli Soruları Yanıtlayan Gülben Ergen'den Konuşulacak İtiraflar
Ünlü şarkıcı Gülben Ergen “Hayatınız film olsa, sizi kimin oynamasını isterdiniz?” sorusuna hiç düşünmeden yanıtını ışık hızıyla verdi! Bakalım Ergen'in hayallerinde hangi oyuncu var... 👇
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Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'i tanıyanlarınız vardır: Kendisi en son Uzman Psikolog Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programına konuk olmuş ve orada hayatına dair yaptığı açıklamalarla adından söz ettirmişti.
Şimdi de Kral Müzik Youtube kanalında Serhat Tekin’in konuğu olan Gülben Ergen, yine birbirinden samimi itiraflarda bulundu.
Önce "Bir omuz aramaktan vazgeçtim çünkü ümidimi yitirdim" diyen Ergen aşk defterini kapadığını ima ederek "Artık aramıyorum. Bir omuz aramak konusunda çok şanslı ve akıllı değilim. Yalnız yaşamak, yanlış bir omuzda olmaktan daha iyidir diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.
Ünlü şarkıcı, "Son zamanlarda hangi şarkıcıda kendinizi görüyorsunuz?” sorusuna ise sürpriz bir yanıt vererek "İrem Derici’nin çalışkanlığında ve sahneye yaptığı yatırımlarda kendimi görüyorum" ifadelerini kullandı.
Belli dönemlerde psikoloğa da gittiğini açıklayan Ergen, "Bazen 3 ay üst üste gidiyorum bazen ara veriyorum. Bazen 1 sene hiç gitmediğim oluyor" şeklinde konuştu.
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Ünlü sanatçı "Hayatınız film olsa, sizi kimin oynamasını isterdiniz?" sorusuna ise sanki çok önceden kararlaştırmış gibi cevap verdi.
"Gonca Vuslateri oynasın isterim" diyen Ergen, "Müthiş bir oyuncu ve yüz renklerimiz de benziyor. Bence çok iyi oynar çünkü beni iyi tanıyor" sözlerini kullandı.
Sizce Gonca Vuslateri, Gülben Ergen rolüne yakışır mıydı? Buyurun yorumlara!
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