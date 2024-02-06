Tüm İhtişamıyla Uludağ'da Sahne Alan Simge Kıyafeti ile Karları Eritti
Tüm İhtişamıyla Uludağ'da Sahne Alan Simge Kıyafeti ile Karları Eritti
Uludağ'da sahne alan şarkıcı Simge, hem sahne tarzı ile çok beğenildi hem de Gülşen yorumlarından yakasını kurtaramadı! Bakalım siz ünlü şarkıcının sahne stilini nasıl bulacaksınız... 👇
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Özellikle de 'Aşkın Olayım' şarkısıyla dillerden düşmeyen Simge son yıllarda yıldızını iyice parlattı.
Geçtiğimiz yıl verdiği kilolarla çok konuşulan Simge adeta iğne ipliğe döndü!
Son zamanlarda sahne kıyafetleriyle de adından söz ettirmeye başlayan ünlü şarkıcının tarzı tanıdık bir ismi anımsattı...
Simge'ye "Gülşen'in yolundan ilerliyor" tarzında yorumlar geldi; sahne kıyafetleri Gülşen'in tarzını anımsattı.
Uludağ Winterfest'te sahne alan Simge, yine tarzıyla göz kamaştırdı.
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Bu soğukta kıyafeti 'Üşümüyor mu?' diye sorgulatsa da kendisi tüm ihtişamıyla sahne aldı.
Sosyal medya kullanıcıları da tarzına elbette yorumsuz kalmadı...
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