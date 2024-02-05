Banu Alkan Alnına İsmini Yazdıran Kylie Jenner'ı Gerçek Zannedince Olanlar Oldu!
Banu Alkan Alnına İsmini Yazdıran Kylie Jenner'ı Gerçek Zannedince Olanlar Oldu!
Banu Alkan, ezeli düşmanı Kylie Jenner'ın yakasından düşmek nedir bilmiyor! Şimdi de montajlı görseli gerçek zanneden Alkan, Instagram hikayesinde paylaştı. Yorumlar gecikmedi. 👇
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Tavşan dağa küsmüş, dağın haberi yok: Banu Alkan ve Kylie Jenner ikilisinin ezelden gelen rekabetini duymayan kalmamıştır.
Banu Alkan, 'taklitçi kezban' olarak itham ettiği Kylie Jenner'ın kendisini kopyaladığını iddia ettiği paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.
Kylie Jenner'ın saçlarından giydiklerine kadar her şeyiyle kendisini kopyaladığını ileri sürüyor...
Alkan'dan yine Jenner'ı hedef alan yeni bir paylaşım geldi!
Geçtiğimiz akşam Grammys ödül törenine katılan Doja Cat'in alnına ünlü modacı Dilara Fındıklıoğlu'nun ismini yazdırması gündem olmuştu.
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Benzer bir montaj da Kylie Jenner ve Banu Alkan'a uyarlanarak yapıldı.
Tam kullanıcılar "Banu Alkan inanır mı?" diye düşünürken...
Banu Alkan'dan o hikaye paylaşımı geldi!
Ve yorumlar da geldi. 👇
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