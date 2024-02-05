Şimdiden Tüm Dünyada Dalgalanma Yaratan Taylor Swift'in Yeni Albümüne Dair Bilinenler

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift müzik endüstrisinin altını üstüne getirmeye devam ediyor. Herkes Reputation albümünün kaydını duyurmasını beklerken yeni albümü açıklayan Swift, adeta tüm dünyada kaosla karışık heyecana neden oldu!

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