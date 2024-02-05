Şimdiden Tüm Dünyada Dalgalanma Yaratan Taylor Swift'in Yeni Albümüne Dair Bilinenler
Şimdiden Tüm Dünyada Dalgalanma Yaratan Taylor Swift'in Yeni Albümüne Dair Bilinenler
Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift müzik endüstrisinin altını üstüne getirmeye devam ediyor. Herkes Reputation albümünün kaydını duyurmasını beklerken yeni albümü açıklayan Swift, adeta tüm dünyada kaosla karışık heyecana neden oldu!
Gelin yeni albümün detaylarına bakalım 👇
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Şarkıcı Taylor Swift malumunuz: Kendisi tüm müzik endüstrisini tek başına sırtlanmaya devam ediyor.
Swift geçtiğimiz yıl ardı arkası kesilmeyen başarılara imza atmamış gibi bu yıl da müzik endüstrisine bomba gibi bir giriş yaptı.
Geçtiğimiz akşam da Grammys ödül törenine Yılın Albümü Ödülü'nü 4 kez kazanan ilk sanatçı olarak hem damgasını vurdu hem de tarihe geçti.
Yetmezmiş gibi bir bombayı daha patlatan Taylor Swift yeni albümünü duyurdu: "The Tortured Poets Department"
Swift'in son albümünü duyurmasıyla ortalık karıştı desek yeridir...
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Öyle ki tüm Twitter (X) siyah beyaza büründü!
"Aşkta ve şiirde her şey mübah" sözleriyle yeni albümünün kapağını paylaşan Swift, albüm çıkmadan çok beğenildi.
Ancak başarı tesadüf değildir: Swift'in yaklaşık 2 yıldır bu albüm üzerinde çalıştığı ve albümü bugüne kadar herkesten gizlediği öğrenildi.
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MUSIC INDUSTRY
Müthiş bir pop ikonu, inanılmaz bir PR başarısı. MJ sınırlarını zorluyor. Her ne kadar ses ve dansta ki açığı (sanatı) para kapatıyor olsa da