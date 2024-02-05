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Şimdiden Tüm Dünyada Dalgalanma Yaratan Taylor Swift'in Yeni Albümüne Dair Bilinenler

Şimdiden Tüm Dünyada Dalgalanma Yaratan Taylor Swift'in Yeni Albümüne Dair Bilinenler

Effy
Effy - Onedio Editörü
05.02.2024 - 22:17

Dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift müzik endüstrisinin altını üstüne getirmeye devam ediyor. Herkes Reputation albümünün kaydını duyurmasını beklerken yeni albümü açıklayan Swift, adeta tüm dünyada kaosla karışık heyecana neden oldu!

Gelin yeni albümün detaylarına bakalım 👇

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Şarkıcı Taylor Swift malumunuz: Kendisi tüm müzik endüstrisini tek başına sırtlanmaya devam ediyor.

Şarkıcı Taylor Swift malumunuz: Kendisi tüm müzik endüstrisini tek başına sırtlanmaya devam ediyor.

Swift geçtiğimiz yıl ardı arkası kesilmeyen başarılara imza atmamış gibi bu yıl da müzik endüstrisine bomba gibi bir giriş yaptı.

Swift geçtiğimiz yıl ardı arkası kesilmeyen başarılara imza atmamış gibi bu yıl da müzik endüstrisine bomba gibi bir giriş yaptı.

Swift için 2023 yılını özetlemek gerekirse...

  • New York Üniversitesi'nde güzel sanatlar bölümünden fahri doktora aldı.

  • Belçika'da bulunan Ghent Üniversitesi'nde Taylor Swift'ten ilham alan bir edebiyat dersi açılması kararlaştırıldı.

  • Pop tarihinde en çok ödül kazanan albüme sahip.

  • Time tarafından 2023'te Yılın Kişisi seçildi.

Bunlar başarılarının birkaçı.

Geçtiğimiz akşam da Grammys ödül törenine Yılın Albümü Ödülü'nü 4 kez kazanan ilk sanatçı olarak hem damgasını vurdu hem de tarihe geçti.

Geçtiğimiz akşam da Grammys ödül törenine Yılın Albümü Ödülü'nü 4 kez kazanan ilk sanatçı olarak hem damgasını vurdu hem de tarihe geçti.

Yetmezmiş gibi bir bombayı daha patlatan Taylor Swift yeni albümünü duyurdu: "The Tortured Poets Department"

Yetmezmiş gibi bir bombayı daha patlatan Taylor Swift yeni albümünü duyurdu: "The Tortured Poets Department"

Swift'in son albümünü duyurmasıyla ortalık karıştı desek yeridir...

Swift'in son albümünü duyurmasıyla ortalık karıştı desek yeridir...
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Öyle ki tüm Twitter (X) siyah beyaza büründü!

Öyle ki tüm Twitter (X) siyah beyaza büründü!
twitter.com

"Aşkta ve şiirde her şey mübah" sözleriyle yeni albümünün kapağını paylaşan Swift, albüm çıkmadan çok beğenildi.

"Aşkta ve şiirde her şey mübah" sözleriyle yeni albümünün kapağını paylaşan Swift, albüm çıkmadan çok beğenildi.

Ancak başarı tesadüf değildir: Swift'in yaklaşık 2 yıldır bu albüm üzerinde çalıştığı ve albümü bugüne kadar herkesten gizlediği öğrenildi.

Ancak başarı tesadüf değildir: Swift'in yaklaşık 2 yıldır bu albüm üzerinde çalıştığı ve albümü bugüne kadar herkesten gizlediği öğrenildi.

Siz yeni albüm için heyecanlı mısınız? Yorum sizde 👇

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Salgın Hastalık

Müthiş bir pop ikonu, inanılmaz bir PR başarısı. MJ sınırlarını zorluyor. Her ne kadar ses ve dansta ki açığı (sanatı) para kapatıyor olsa da