Eski O Ses Türkiye Yarışmacısı Sözünü Tutmadığını Söyleyerek Hadise'yi Suçladı!
Eski O Ses Türkiye Yarışmacısı Sözünü Tutmadığını Söyleyerek Hadise'yi Suçladı!
Eski O Ses Türkiye yarışmacısı Sergen Sesli, TikTok hesabından yaptığı paylaşımla Hadise'yi hedef aldı. Sesli, Hadise’nin söz verdiği halde Adana sahnesine kendisini çıkarmadığını söyleyerek 'Siz Yıldız Tilbe’nin tırnağı bile olamazsınız. O söz vermediği halde sahnesini paylaştı benimle' sözlerini kullandı.
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O Ses Türkiye yarışmasının olmazsa olmazlarından Hadise'yi tanıyanlar ve severek dinleyenler vardır.
Geçmiş yıllarda yarışmaya katılan Sergen Sesli, TikTok hesabından yaptığı paylaşımda Hadise'yi hedef aldı.
Sesli, Hadise’nin söz verdiği halde Adana sahnesine kendisini çıkarmadığını söyleyerek 'suçlu ismin ünlü şarkıcı olduğunu' söyledi.
Sesli, "Benim senin sahnene de hiçbir şeyine de ihtiyacım yok. Ben müzik yaptığım sokakta gayet mutluyum" ifadelerini kullandı.
"Siz Yıldız Tilbe’nin tırnağı bile olamazsınız. O söz vermediği halde sahnesini paylaştı benimle" diyen Sesli, menajerine yazsa dahi Hadise'ye ulaşamadığını söyledi.
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Sesli, Hadise için "Gerçek sanatçı var, sahte sanatçı var, şovmen sanatçı var" sözlerini kullandı.
Eski yarışmacı, "Artık ne kadar korkuyorsanız sesimden parlar giderim diye önümü açmıyorsunuz" sözleriyle serzenişte bulundu.
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