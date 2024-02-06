Eski O Ses Türkiye Yarışmacısı Sözünü Tutmadığını Söyleyerek Hadise'yi Suçladı!

Eski O Ses Türkiye yarışmacısı Sergen Sesli, TikTok hesabından yaptığı paylaşımla Hadise'yi hedef aldı. Sesli, Hadise’nin söz verdiği halde Adana sahnesine kendisini çıkarmadığını söyleyerek 'Siz Yıldız Tilbe’nin tırnağı bile olamazsınız. O söz vermediği halde sahnesini paylaştı benimle' sözlerini kullandı.

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