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Yalı Çapkını Olmadan Önce Muhteşem Yüzyıl'da Figüranlık Yapan Mert Ramazan Demir'i Kimse Tanıyamadı

Yalı Çapkını Olmadan Önce Muhteşem Yüzyıl'da Figüranlık Yapan Mert Ramazan Demir'i Kimse Tanıyamadı

Muhteşem Yüzyıl yalı çapkını
Effy
Effy - Onedio Editörü
05.02.2024 - 21:42

Yalı Çapkını dizisiyle herkesi ekranlara kilitleyen Mert Ramazan Demir, yıldızı parlamadan önce her oyuncu gibi küçük rolleri üstleniyordu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mert Ramazan Demir'i fark eden sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi. 👇

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"Yalı Çapkını" dizisinin meşhur Ferit Korhan'ını canlandıran oyuncu Mert Ramazan Demir'i artık tanımayan kalmadı.

"Yalı Çapkını" dizisinin meşhur Ferit Korhan'ını canlandıran oyuncu Mert Ramazan Demir'i artık tanımayan kalmadı.

Yıldızı "Yalı Çapkını" ile parıl parıl parıldayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl Netflix'in "Şahmaran" yapımında da yer almıştı.

Yıldızı "Yalı Çapkını" ile parıl parıl parıldayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl Netflix'in "Şahmaran" yapımında da yer almıştı.

Kendisi şimdilerde hem rol aldığı yapımlarla hem de özel hayatıyla çok konuşulan bir isim olsa da, bu şöhreti yakalamadan önce uzun bir yoldan geçti.

Kendisi şimdilerde hem rol aldığı yapımlarla hem de özel hayatıyla çok konuşulan bir isim olsa da, bu şöhreti yakalamadan önce uzun bir yoldan geçti.

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde figüranlık yapan Mert Ramazan Demir, sosyal medya kullanıcılarının gözüne takılınca herkesi epey şaşırttı.

"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde figüranlık yapan Mert Ramazan Demir, sosyal medya kullanıcılarının gözüne takılınca herkesi epey şaşırttı.
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Sonra kullanıcılar ünlü oyuncuyu fark ettikleri diğer yapımları sıraladılar...

Sonra kullanıcılar ünlü oyuncuyu fark ettikleri diğer yapımları sıraladılar...
twitter.com
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Başarıyı yakalamak için her tuşa basılmış. 😅

Başarıyı yakalamak için her tuşa basılmış. 😅
twitter.com
twitter.com

Bazı "Muhteşem Yüzyıl" fanları...

Bazı "Muhteşem Yüzyıl" fanları...
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Bu da doğru...

Bu da doğru...
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