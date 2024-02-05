Yalı Çapkını Olmadan Önce Muhteşem Yüzyıl'da Figüranlık Yapan Mert Ramazan Demir'i Kimse Tanıyamadı
Yalı Çapkını Olmadan Önce Muhteşem Yüzyıl'da Figüranlık Yapan Mert Ramazan Demir'i Kimse Tanıyamadı
Yalı Çapkını dizisiyle herkesi ekranlara kilitleyen Mert Ramazan Demir, yıldızı parlamadan önce her oyuncu gibi küçük rolleri üstleniyordu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mert Ramazan Demir'i fark eden sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Yalı Çapkını" dizisinin meşhur Ferit Korhan'ını canlandıran oyuncu Mert Ramazan Demir'i artık tanımayan kalmadı.
Yıldızı "Yalı Çapkını" ile parıl parıl parıldayan ünlü oyuncu, geçtiğimiz yıl Netflix'in "Şahmaran" yapımında da yer almıştı.
Kendisi şimdilerde hem rol aldığı yapımlarla hem de özel hayatıyla çok konuşulan bir isim olsa da, bu şöhreti yakalamadan önce uzun bir yoldan geçti.
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde figüranlık yapan Mert Ramazan Demir, sosyal medya kullanıcılarının gözüne takılınca herkesi epey şaşırttı.
Sonra kullanıcılar ünlü oyuncuyu fark ettikleri diğer yapımları sıraladılar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Başarıyı yakalamak için her tuşa basılmış. 😅
Bazı "Muhteşem Yüzyıl" fanları...
Bu da doğru...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda