Yalı Çapkını Olmadan Önce Muhteşem Yüzyıl'da Figüranlık Yapan Mert Ramazan Demir'i Kimse Tanıyamadı

Yalı Çapkını dizisiyle herkesi ekranlara kilitleyen Mert Ramazan Demir, yıldızı parlamadan önce her oyuncu gibi küçük rolleri üstleniyordu. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mert Ramazan Demir'i fark eden sosyal medya kullanıcıları şaşkınlığını gizleyemedi. 👇