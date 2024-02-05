Tablet Açılımı Videosuyla Viral Olan Onurcan Güzel'in Zorluklarla Dolu Yaşamı Gözleri Doldurdu

2013 senesinde tablet kutusundan çıkardığı hıyar videosuyla viral olan ve bir fenomene dönüşen Onurcan Güzel, daha önce değişen tarzıyla gündeme gelmişti. Ancak Tablet Reis'in zorluklarla dolu yaşamını ilk kez YouTuber Testo Taylan'ın yeni videosu sayesinde öğrendik... 👇