Tablet Açılımı Videosuyla Viral Olan Onurcan Güzel'in Zorluklarla Dolu Yaşamı Gözleri Doldurdu
Tablet Açılımı Videosuyla Viral Olan Onurcan Güzel'in Zorluklarla Dolu Yaşamı Gözleri Doldurdu
2013 senesinde tablet kutusundan çıkardığı hıyar videosuyla viral olan ve bir fenomene dönüşen Onurcan Güzel, daha önce değişen tarzıyla gündeme gelmişti. Ancak Tablet Reis'in zorluklarla dolu yaşamını ilk kez YouTuber Testo Taylan'ın yeni videosu sayesinde öğrendik... 👇
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2013 senesinde tablet kutusundan hıyar çıkardığı videosu ile internette viral olan ve bir fenomen haline gelen Onurcan Güzel'i hepimiz tanıyoruz.
Tablet Reis olarak da anılan Güzel, geçtiğimiz sene tarz değişikliği ile gündeme gelmişti. Ancak gelen linç dolu yorumların ardından eski haline döneceğini açıklamıştı.
Hep uzaktan izlediğimiz ve yaşamına dair çok az bilgiye sahip olduğumuz Tablet Reis'in zorluklarla dolu hayatını ilk kez Testo Taylan'ın son videosunda izledik.
Malatyalı olan Güzel, depremde evlerinin hasar alması nedeniyle şu anda Mersin'de halası ve abisiyle bir evin tek odasında yaşıyorlar.
Babasını 2020 yılında kaybeden Onurcan'ın annesi de şu an onunla birlikte yaşamıyor: Onurcan, babasının vefatının ardından annesinin zengin bir adamla gittiğini söyledi.
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Halasının emekli maaşı ve TikTok'ta canlı yayın açarak çok az bir gelirle geçindiklerini söyleyen Onurcan, genetik rahatsızlığı nedeniyle de çalışamıyor.
Şu anda 35 kilo olan Tablet Reis, zayıflığından ötürü vücudunu sevmediğini ve 'obez olmak istediği için daha önce ağladığını' söyledi.
Fenomen isim daha önce intihar etmeye çalıştığını ve yoğun bakıma alındığını da itiraf etti.
Onurcan'ın halasının Testo Taylan'dan isteği yeğenine bir iş bulması oldu: Testo Taylan da Mersin'deki işverenlere seslendi.
Testo Taylan'ın YouTube videosu sayesinde Onurcan için bağış toplandı, toplanmaya da devam ediyor.
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Videonun tamamı için:
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