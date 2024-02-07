Fahriye Evcen'in Reklam Çekiminde Lüks Karavan Krizi Çıkardığı İddialarına Burak Özçivit Öfke Kustu

Sosyal medyanın en popüler ünlü çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hakkında ortaya atılan iddialar her geçen gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak rol aldıkları bir reklam çekiminde lüks karavan krizi çıkarttığı iddiasıyla gündeme gelen Fahriye Evcen'i, eşi Burak Özçivit savundu. Ünlü oyuncu sinirlerine hakim olamadı ve 'yeter artık' dedi!