Fahriye Evcen'in Reklam Çekiminde Lüks Karavan Krizi Çıkardığı İddialarına Burak Özçivit Öfke Kustu
Fahriye Evcen'in Reklam Çekiminde Lüks Karavan Krizi Çıkardığı İddialarına Burak Özçivit Öfke Kustu
Sosyal medyanın en popüler ünlü çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hakkında ortaya atılan iddialar her geçen gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak rol aldıkları bir reklam çekiminde lüks karavan krizi çıkarttığı iddiasıyla gündeme gelen Fahriye Evcen'i, eşi Burak Özçivit savundu. Ünlü oyuncu sinirlerine hakim olamadı ve 'yeter artık' dedi!
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin aşkı film gibi başlamıştı hatırlarsanız.
2013 yılında başlayan ilişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandırmıştı Burak ve Fahriye çifti.
İlişkileri 10 yılı aşmış olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları Karan ve Kerem'i de kucaklarına almanın mutluluğunu sevenleriyle paylaşmıştı geçtiğimiz yıllarda.
Oyunculukları oldukça beğenilen çiftin sosyal medyada da en sevilen ünlüler arasında olduğunu söylememize gerek yoktur.
Magazini takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti geçtiğimiz günlerde bir markayla 80 milyon değerinde reklam anlaşması imzalamıştı.
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Geçtiğimiz gün bu reklam için kamera karşısına geçen çift "Süprizimiz yolda" yazarak paylaşımda bulunmuştu. Fakat kulislerde dolaşan iddialara göre reklam setinde büyük kriz çıkmıştı!
En büyük krizi ise lüks karavan ile yaşadıkları söylenmişti.
Burak Özçivit bu iddiaların ardından sinirden deliye döndü ve sosyal medyada eşi Fahriye Evcen'i savunan bir paylaşım yaparak, böyle bir durum olmadığını açıkladı!
Özçivit'in paylaşımının ardından yorumlar da gecikmedi.
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