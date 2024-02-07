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Fahriye Evcen'in Reklam Çekiminde Lüks Karavan Krizi Çıkardığı İddialarına Burak Özçivit Öfke Kustu

Fahriye Evcen'in Reklam Çekiminde Lüks Karavan Krizi Çıkardığı İddialarına Burak Özçivit Öfke Kustu

burak özçivit Fahriye Evcen
GNS
GNS - Onedio Editörü
07.02.2024 - 16:28

Sosyal medyanın en popüler ünlü çiftlerinden Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hakkında ortaya atılan iddialar her geçen gün bizi şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak rol aldıkları bir reklam çekiminde lüks karavan krizi çıkarttığı iddiasıyla gündeme gelen Fahriye Evcen'i, eşi Burak Özçivit savundu. Ünlü oyuncu sinirlerine hakim olamadı ve 'yeter artık' dedi!

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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin aşkı film gibi başlamıştı hatırlarsanız.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin aşkı film gibi başlamıştı hatırlarsanız.

Önce dizi partneri olan ikili, ardından arkadaşlıklarının aşka dönüştüğünü fark etmişti. Çalıkuşu dizisi setinde Kamran ve Feride'nin aşkı, Burak ve Fahriye'nin aşkına evrilmişti.

2013 yılında başlayan ilişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandırmıştı Burak ve Fahriye çifti.

2013 yılında başlayan ilişkilerini 2017 yılında evlilikle taçlandırmıştı Burak ve Fahriye çifti.

Buraları biraz hızlı geçiyorum çoğunuz biliyorsunuz diye. Düğünleri Sait Halim Paşa Yalısı'nda olmuştu. Fahriye Evcen birden fazla gelinlik giymiş, magazinde de hepsiyle konuşulmuştu.

İlişkileri 10 yılı aşmış olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları Karan ve Kerem'i de kucaklarına almanın mutluluğunu sevenleriyle paylaşmıştı geçtiğimiz yıllarda.

İlişkileri 10 yılı aşmış olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, oğulları Karan ve Kerem'i de kucaklarına almanın mutluluğunu sevenleriyle paylaşmıştı geçtiğimiz yıllarda.

2019 yılında ilk çocukları Karan'ı, 2023 yılında ise Kerem'i kucaklarına almışlardı. Uzun süre boyunca Kerem'in yüzünü göstermeyen çift, geçtiğimiz Ocak ayında bir yaş doğum günü pozlarıyla Kerem'i göstermişti.

Oyunculukları oldukça beğenilen çiftin sosyal medyada da en sevilen ünlüler arasında olduğunu söylememize gerek yoktur.

Oyunculukları oldukça beğenilen çiftin sosyal medyada da en sevilen ünlüler arasında olduğunu söylememize gerek yoktur.

Burak Özçivit'in Instagram'da 25,1 milyon takipçisi bulunuyor. Fahriye Evcen'in ise 13,7 milyon takipçisi var. Özellikle yabancı hayranları her fotoğraflarının altında ünlü isimlere sevgilerini göstermekten çekinmiyor.

Magazini takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti geçtiğimiz günlerde bir markayla 80 milyon değerinde reklam anlaşması imzalamıştı.

Magazini takip ediyorsanız biliyorsunuzdur, Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti geçtiğimiz günlerde bir markayla 80 milyon değerinde reklam anlaşması imzalamıştı.

Bir mobilya şirketiyle 2 yıllık reklam anlaşması imzalayan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in, 80 milyon TL alarak diğer tüm ünlü isimlerin yanında rekor kırdığını görmüştük.

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Geçtiğimiz gün bu reklam için kamera karşısına geçen çift "Süprizimiz yolda" yazarak paylaşımda bulunmuştu. Fakat kulislerde dolaşan iddialara göre reklam setinde büyük kriz çıkmıştı!

Geçtiğimiz gün bu reklam için kamera karşısına geçen çift "Süprizimiz yolda" yazarak paylaşımda bulunmuştu. Fakat kulislerde dolaşan iddialara göre reklam setinde büyük kriz çıkmıştı!

Birlikte oynayacakları reklam filmi setinde Evcen ve Özçivit çiftinin isteklerinin bir türlü bitmediği iddia edilmişti.

En büyük krizi ise lüks karavan ile yaşadıkları söylenmişti.

En büyük krizi ise lüks karavan ile yaşadıkları söylenmişti.

Kendisine özel kulis tahsis edilen Fahriye Evcen'in karavan olmadan çekime başlamayacağını dile getirdiği, ardından bir karavan tahsis edildiği iddia edilmişti.

Burak Özçivit bu iddiaların ardından sinirden deliye döndü ve sosyal medyada eşi Fahriye Evcen'i savunan bir paylaşım yaparak, böyle bir durum olmadığını açıkladı!

Burak Özçivit bu iddiaların ardından sinirden deliye döndü ve sosyal medyada eşi Fahriye Evcen'i savunan bir paylaşım yaparak, böyle bir durum olmadığını açıkladı!

'Eşimle birlikte güzel bir reklam çektik. 3 gün boyunca güldük, eğlendik. Çocuklarımız bile yanımızdaydı bize bütün ekibimizle bu mutluluğu güzelliği konuşup yaşarken iddia adı altında bizimle alakası olmayan karavan üzerinden çıkan saçma sapan haberlerden gerçekten çok sıkıldık. Bıktık, usandık. Lütfen bizim üzerinden konuları çarpıtıp iddia diyerek haber üretmeyi bırakın.'

Özçivit'in paylaşımının ardından yorumlar da gecikmedi.

Özçivit'in paylaşımının ardından yorumlar da gecikmedi.

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