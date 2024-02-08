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Avatar Atakan'ın Daha Bir Gün Önce Survivor Yorumlarken Yarışmaya Işınlanması Kahkaha Krizi Yarattı

Avatar Atakan'ın Daha Bir Gün Önce Survivor Yorumlarken Yarışmaya Işınlanması Kahkaha Krizi Yarattı

survivor
Effy
Effy - Onedio Editörü
08.02.2024 - 23:07

Survivor All Star 2024'e sonradan katılan Avatar Atakan'ın daha bir gün öncesinde dahi yarışmayı yorumlamaya devam etmesi kahkaha attırdı. Hem çaktırmama çabasına hem de yarışmaya olan bağlılığına yorum yağdı. 👇

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Survivor All Star 2024 bildiğiniz gibi: Kaos, yeni yarışmacılar ve heyecan bitmiyor.

Survivor All Star 2024 bildiğiniz gibi: Kaos, yeni yarışmacılar ve heyecan bitmiyor.

Yarışmaya en son geçmiş şampiyonlardan Avatar Atakan, Hilmi Cem İntepe ve Sema Aydemir dahil olmuştu.

Yarışmaya en son geçmiş şampiyonlardan Avatar Atakan, Hilmi Cem İntepe ve Sema Aydemir dahil olmuştu.

Yeni sezon başladığından beri Twitter (X) hesabından yorumunu eksik etmeyen Avatar Atakan'ın katılımı sevenlerini heyecanlandırdı.

Yeni sezon başladığından beri Twitter (X) hesabından yorumunu eksik etmeyen Avatar Atakan'ın katılımı sevenlerini heyecanlandırdı.

Ancak daha dün Survivor yorumlarken anında yarışmaya ışınlanan Avatar Atakan'ın programa olan sadakati güldürdü!

Ancak daha dün Survivor yorumlarken anında yarışmaya ışınlanan Avatar Atakan'ın programa olan sadakati güldürdü!
twitter.com

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