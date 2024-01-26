Ozan Güven'in Eski Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u Darp Ettiği İddiasıyla Görülen Davada Adli Tıp Raporu Hazırlandı
Ozan Güven'in Eski Sevgilisi Deniz Bulutsuz'u Darp Ettiği İddiasıyla Görülen Davada Adli Tıp Raporu Hazırlandı
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Deniz Bulutsuz, 13 Haziran 2020 tarihinde eski sevgilisi Ozan Güven'in kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla soluğu mahkemede almıştı.
2020'nin Mart ayında aşk yaşamaya başlayan ikili birlikteliklerini gözlerden uzak yaşarken haklarında ortaya atılan korkunç iddialar o döneme de damga vurmuştu.
Bulutsuz'un kanıtlarıyla geldiği mahkemede ünlü oyuncu hakkında ''3 yıl 9 aydan 13 yıla kadar'' hapis istemiyle dava açılmıştı.
Ozan Güven kendisinin oyuna geldiğini ve asıl kendisinin şiddet gördüğünü söyleyerek Deniz Bulutsuz'a karşılıklı dava açmıştı.
Yıllardır süren davada bugün yeni bir gelişme daha yaşandı. İHA'da yer alan habere göre; Bulutsuz'u darp ettiği iddasıyla yargılanan Ozan Güven davasında Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı.
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Söz konusu raporda Deniz Bulutsuz'da yargılamadan sonra 'anksiyete bozukluğu' geliştiğinin altı çizildi.
Adli Tıp Raporunda darp gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un kemiklerinde de kırık tespit edilmediği açıklandı.
Kemik kırığı görülmediği olayda tespit edilen yaraların kişinin yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, yüz sınırları içerisinde tespit edilen yara izinin belirli bir mesafeden fark edilmediği ve yüzde sabit iz niteliğinde olmadığı kaydedildi.
Ozan Güven-Deniz Bulutsuz davası bugün İstanbul 58.Asliye Ceza Mahkemesi'nde saat 14.20'de görülmeye devam edilecek.
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