Murat Boz Küçük Emrah Bakışı Attığı Fotoğrafa Yazdığı Açıklamayla İroninin Dibine Vurdu
Murat Boz Küçük Emrah Bakışı Attığı Fotoğrafa Yazdığı Açıklamayla İroninin Dibine Vurdu
Şarkıcı Murat Boz adeta Küçük Emrah bakışı attığı fotoğrafa yazdığı açıklamayla ironinin dibine vurdu! İrem Derici'den de yorum gecikmedi tabii... Bakalım 👇
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Bir zamanlar pop müziğin çapkın prensi olarak anılan Murat Boz'u tanımayanımız yoktur: Kendisi formundan hiçbir şey kaybetmedi!
Ne zaman bir çocukla poz verse hayranlarından 'Baba ol, aile kur artık' yorumlarına maruz kalsa da, Murat Boz henüz uslanmış değil gibi duruyor...
En son şarkıcı Hadise ile New York sahnesinde bir araya gelen Murat Boz, oradaki flörtöz hareketleriyle de adından söz ettirmişti.
Şimdi de saçlarına hafiften ak düşmüş Murat Boz "Büyük bir gülümseme" açıklamalı yaptığı paylaşımla adeta ironinin dibine vurdu!
E gülümseme yerine adeta Küçük Emrah bakışını görenlerden yorum da gecikmedi. 👇
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En boş sanatci kendisi..tek derdi kas yapip kadinlari etkilemek..bombos biri