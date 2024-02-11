Mahvolduk! "Mutlu Bir Yuvam Olsun İstedim" Diyen Merve Boluğur'un İçtenliği Üzdü
Mahvolduk! "Mutlu Bir Yuvam Olsun İstedim" Diyen Merve Boluğur'un İçtenliği Üzdü
Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olan Merve Boluğur deli dolu ve samimi tavırlarıyla izleyenleri mest etti. Boluğur'un 'Mutlu bir yuvam olsun istedim...' derken içten tavrı izleyenleri kalbinin tam ortasından vurdu!
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Son yıllarda değişen tarzı olsun, hal ve hareketleri olsun sık sık magazin gündemine gelen Merve Boluğur'u tanımayanımız yok.
Ünlü oyuncuyu uzun süredir ekranlarda izleyemesek de, kendisi sevenlerinden uzak kalmamış ve şarkıcılığa bürünerek sahnede karşılarına çıkmıştı!
Kariyerinde işler tıkırında olsa da aşkta bir türlü yüzü gülmeyen Boluğur, şu sıralar bekarlığın tadını çıkarıyor.
Geçtiğimiz günlerde Eser Yenenler'in Linç@ programına konuk olan Boluğur, yine deli dolu ve samimi halleriyle herkesin beğenisini aldı.
Birbirinden konuşulacak açıklamalara imza atan Boluğur, yaşadığı ayrılıklar sonrası hakkında "Yorgunluk, üzüntü oluyor. Başarısız hissediyorsun. Yine yapamadım, bu konuda kötüyüm" şeklinde konuştu.
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Üstüne "Ben mutlu bir yuvam olsun istedim..." diye başladığı içten cümlesi duyanları yerle bir etti!
"Çok acıklı konuştum ama..." diyen Boluğur, hayalinde hep bir erkek çocuğu annesi olmak olduğunu söyledi.
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