Mahvolduk! "Mutlu Bir Yuvam Olsun İstedim" Diyen Merve Boluğur'un İçtenliği Üzdü

En son Boluğur'un 53 gün evli kaldığı eski eşi Mert Aydın ile barıştığı öne sürülmüş ancak ünlü oyuncu 'Külliyen yalan, hiç öyle bir durum yok. Aşka değil işe odaklandım. Müzik yapmak istiyorum' ifadeleriyle reddetmişti.