O da Erdi Muradına! 65 Yaşında İlk Kez Evlenen Banu Alkan Gelinliğinin Modelini Paylaştı
O da Erdi Muradına! 65 Yaşında İlk Kez Evlenen Banu Alkan Gelinliğinin Modelini Paylaştı
Nam-ı diğer Afrodit, Banu Alkan 65 yaşında ilk kez evlendi. 'Büyük aşkım' dediği Kemal Yıldız ile evinin kapılarını Evrim Akın'a açan Afrodit, hem ev turu yaptı hem de müjdeli haberi verdi.
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Biz kendisini sık sık Kylie Jenner'la birlikte okumaya alışsak da Afrodit'ten bu sefer güzel bir haber geldi: Banu Alkan 65 yaşında ilk kez evlendi.
Evinin kapılarını sunucu Evrim Akın'a açan Banu Alkan bombayı patlattı ve "Büyük aşkım" dediği Kemal Yıldız ile evlendiklerini açıkladı.
“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına konuk olan Banu Alkan'ın hem evi hem de dekorasyonu çok beğenildi.
Üstüne programda iki yıldır birliktelik yaşadığı Kemal Yıldız'la evleneceğini açıkladı: Parmağındaki yüzüğü gösterek müjdeyi verdi!
Alkan tüm evi gezdirse de, "Biz Kemal Bey'den dolayı kendi yatak odamızı çekemiyoruz" diyerek yatak odasını göstermedi.
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Antika eşyaları ise adeta göz kamaştırdı: Gül ağacından yapılmış olan el yapımı vitrini çok beğenildi.
Mutfak duvarlarının porselen desenli duvar kağıtları ile kaplanması dikkatlerden kaçmadı.
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Bomba üstüne bombayı patlatan Banu Alkan, gelinlik modelini de paylaşmayı ihmal etmedi.
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Afrodit'e takipçilerinden sayısız tebrik ve iltifat yağdı.
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