O da Erdi Muradına! 65 Yaşında İlk Kez Evlenen Banu Alkan Gelinliğinin Modelini Paylaştı

Nam-ı diğer Afrodit, Banu Alkan 65 yaşında ilk kez evlendi. 'Büyük aşkım' dediği Kemal Yıldız ile evinin kapılarını Evrim Akın'a açan Afrodit, hem ev turu yaptı hem de müjdeli haberi verdi.

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