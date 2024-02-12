Görüş Bildir
Haberler
Magazin
O da Erdi Muradına! 65 Yaşında İlk Kez Evlenen Banu Alkan Gelinliğinin Modelini Paylaştı

O da Erdi Muradına! 65 Yaşında İlk Kez Evlenen Banu Alkan Gelinliğinin Modelini Paylaştı

Effy
Effy - Onedio Editörü
12.02.2024 - 20:26

Nam-ı diğer Afrodit, Banu Alkan 65 yaşında ilk kez evlendi. 'Büyük aşkım' dediği Kemal Yıldız ile evinin kapılarını Evrim Akın'a açan Afrodit, hem ev turu yaptı hem de müjdeli haberi verdi.

Bakalım 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Biz kendisini sık sık Kylie Jenner'la birlikte okumaya alışsak da Afrodit'ten bu sefer güzel bir haber geldi: Banu Alkan 65 yaşında ilk kez evlendi.

Biz kendisini sık sık Kylie Jenner'la birlikte okumaya alışsak da Afrodit'ten bu sefer güzel bir haber geldi: Banu Alkan 65 yaşında ilk kez evlendi.

Evinin kapılarını sunucu Evrim Akın'a açan Banu Alkan bombayı patlattı ve "Büyük aşkım" dediği Kemal Yıldız ile evlendiklerini açıkladı.

Evinin kapılarını sunucu Evrim Akın'a açan Banu Alkan bombayı patlattı ve "Büyük aşkım" dediği Kemal Yıldız ile evlendiklerini açıkladı.

İkilinin bu yaz Fransa Konsolosluğu'nda dünyaevine gireceği ileri sürüldü.

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına konuk olan Banu Alkan'ın hem evi hem de dekorasyonu çok beğenildi.

“Evrim Akın ile Ev Gezmesi” programına konuk olan Banu Alkan'ın hem evi hem de dekorasyonu çok beğenildi.

Üstüne programda iki yıldır birliktelik yaşadığı Kemal Yıldız'la evleneceğini açıkladı: Parmağındaki yüzüğü gösterek müjdeyi verdi!

Üstüne programda iki yıldır birliktelik yaşadığı Kemal Yıldız'la evleneceğini açıkladı: Parmağındaki yüzüğü gösterek müjdeyi verdi!

Alkan tüm evi gezdirse de, "Biz Kemal Bey'den dolayı kendi yatak odamızı çekemiyoruz" diyerek yatak odasını göstermedi.

Alkan tüm evi gezdirse de, "Biz Kemal Bey'den dolayı kendi yatak odamızı çekemiyoruz" diyerek yatak odasını göstermedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Antika eşyaları ise adeta göz kamaştırdı: Gül ağacından yapılmış olan el yapımı vitrini çok beğenildi.

Antika eşyaları ise adeta göz kamaştırdı: Gül ağacından yapılmış olan el yapımı vitrini çok beğenildi.

Mutfak duvarlarının porselen desenli duvar kağıtları ile kaplanması dikkatlerden kaçmadı.

Mutfak duvarlarının porselen desenli duvar kağıtları ile kaplanması dikkatlerden kaçmadı.

Daha yakından bakmak isterseniz... 👇

Daha yakından bakmak isterseniz... 👇

Bomba üstüne bombayı patlatan Banu Alkan, gelinlik modelini de paylaşmayı ihmal etmedi.

Bomba üstüne bombayı patlatan Banu Alkan, gelinlik modelini de paylaşmayı ihmal etmedi.

"Gelinliğimin modelini beğendiniz mi?" açıklamasıyla paylaşım yapan Alkan'ın Kylie Jenner ve Hailey Bieber'ı etiketlemesi kafaları karıştırmadı değil... 😅

İçeriğin Devamı Aşağıda

Afrodit'e takipçilerinden sayısız tebrik ve iltifat yağdı.

Afrodit'e takipçilerinden sayısız tebrik ve iltifat yağdı.

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?