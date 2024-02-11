Dilek İmamoğlu Görmesin: Taylor Swift ve Ekrem İmamoğlu'nu Shipleyen Kullanıcının Hayal Dünyası 'Pes' Dedirtti

Twitter (X) çılgın bir yer: Herkesin hayallerini, düşüncelerini paylaştığı bu platformda bazen gülmekten karnımıza ağrılar sokan paylaşımlara denk gelebiliyoruz. Bunlardan biri de dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu shipleyen kullanıcı oldu. Bu edite çok hazırlıksız yakalanacaksınız...