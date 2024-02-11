Dilek İmamoğlu Görmesin: Taylor Swift ve Ekrem İmamoğlu'nu Shipleyen Kullanıcının Hayal Dünyası 'Pes' Dedirtti
Dilek İmamoğlu Görmesin: Taylor Swift ve Ekrem İmamoğlu'nu Shipleyen Kullanıcının Hayal Dünyası 'Pes' Dedirtti
Twitter (X) çılgın bir yer: Herkesin hayallerini, düşüncelerini paylaştığı bu platformda bazen gülmekten karnımıza ağrılar sokan paylaşımlara denk gelebiliyoruz. Bunlardan biri de dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu shipleyen kullanıcı oldu. Bu edite çok hazırlıksız yakalanacaksınız...
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Bir tarafta rekordan rekora koşan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift...
Bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve başarılı siyasetçi Ekrem İmamoğlu var.
"Bu ikili aynı içerikte ne alaka?" dediğinizi duyar gibiyiz: Twitter'daki (X) bir edit izleyenleri önce şaşırttı sonra kahkaha krizine boğdu!
1. Yaşadığı tek şok bu edit değilmiş...
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4. İnan biz de...
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9. Volkan Konak'ı beklemen de ilginç...
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