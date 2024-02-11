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Dilek İmamoğlu Görmesin: Taylor Swift ve Ekrem İmamoğlu'nu Shipleyen Kullanıcının Hayal Dünyası 'Pes' Dedirtti

Dilek İmamoğlu Görmesin: Taylor Swift ve Ekrem İmamoğlu'nu Shipleyen Kullanıcının Hayal Dünyası 'Pes' Dedirtti

Effy
Effy - Onedio Editörü
11.02.2024 - 22:38

Twitter (X) çılgın bir yer: Herkesin hayallerini, düşüncelerini paylaştığı bu platformda bazen gülmekten karnımıza ağrılar sokan paylaşımlara denk gelebiliyoruz. Bunlardan biri de dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu shipleyen kullanıcı oldu. Bu edite çok hazırlıksız yakalanacaksınız...

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Bir tarafta rekordan rekora koşan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift...

Bir tarafta rekordan rekora koşan dünyaca ünlü şarkıcı Taylor Swift...

Bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve başarılı siyasetçi Ekrem İmamoğlu var.

Bir tarafta İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve başarılı siyasetçi Ekrem İmamoğlu var.

"Bu ikili aynı içerikte ne alaka?" dediğinizi duyar gibiyiz: Twitter'daki (X) bir edit izleyenleri önce şaşırttı sonra kahkaha krizine boğdu!

"Bu ikili aynı içerikte ne alaka?" dediğinizi duyar gibiyiz: Twitter'daki (X) bir edit izleyenleri önce şaşırttı sonra kahkaha krizine boğdu!

"Kanka çok uyumluyuz di mi?" başlıklı edite gelen yorumlar "Dilek İmamoğlu görmesin!" dedirtti.

1. Yaşadığı tek şok bu edit değilmiş...

1. Yaşadığı tek şok bu edit değilmiş...
twitter.com
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twitter.com

4. İnan biz de...

4. İnan biz de...
twitter.com

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twitter.com

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9. Volkan Konak'ı beklemen de ilginç...

9. Volkan Konak'ı beklemen de ilginç...
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