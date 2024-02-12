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'Amin' Videosuyla Viral Olan Fenomen Gizem Yıldız'ın Değişim Videosunu Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı

'Amin' Videosuyla Viral Olan Fenomen Gizem Yıldız'ın Değişim Videosunu Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı

Tiktok
Effy
Effy - Onedio Editörü
13.02.2024 - 00:38

Bir ara tüm sosyal medyada dolanan 'Amin' dediği video ile tanınan internet ünlüsü Gizem Yıldız, yaptırdığı estetik işlemlerle de epey konuşulmuştu. Yaptırdığı hiçbir işlemi saklamayan 'Amin Reis', üstüne paylaştığı değişim videosuyla 'yaş aldıkça gençleşmiş!' dedirtti.

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Tüm ülke onu arabada çektiği TikTok videosu ile tanıdı: 'Amin' deyişi uzun süre kulaklarda yankılandı.

Tüm ülke onu arabada çektiği TikTok videosu ile tanıdı: 'Amin' deyişi uzun süre kulaklarda yankılandı.

Sosyal medya fenomeni haline gelen Gizem Yıldız, bu video sayesinde epey tanınırlık elde etti.

Herkesin 'Amin Reis' olarak anmaya başladığı Yıldız, kısa süre sonra yaptırdığı estetik işlemlerle gündeme geldi.

Herkesin 'Amin Reis' olarak anmaya başladığı Yıldız, kısa süre sonra yaptırdığı estetik işlemlerle gündeme geldi.

Yaptırdığı hiçbir operasyonu gizlemeyen Amin Reis, burun estetiğinden dudak dolgusuna değin çeşitli işlemler geçirdi.

Yaptırdığı hiçbir operasyonu gizlemeyen Amin Reis, burun estetiğinden dudak dolgusuna değin çeşitli işlemler geçirdi.

En nihayetinde ski halinden eser kalmadı.

Herkes onun değişimini konuşurken kendisi de eksik kalmadı: Bir değişim videosu da Yıldız'ın ta kendisinden geldi.

Herkes onun değişimini konuşurken kendisi de eksik kalmadı: Bir değişim videosu da Yıldız'ın ta kendisinden geldi.

Önce eski bir fotoğrafını koyan TikTok fenomeni...

Önce eski bir fotoğrafını koyan TikTok fenomeni...
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Son haliyle boy göstererek bir kez geçirdiği değişimi göstermiş oldu.

Son haliyle boy göstererek bir kez geçirdiği değişimi göstermiş oldu.

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Takipçilerinden yorum da geldi...

Takipçilerinden yorum da geldi...
www.instagram.com

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