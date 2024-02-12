'Amin' Videosuyla Viral Olan Fenomen Gizem Yıldız'ın Değişim Videosunu Görenler Neye Uğradığını Şaşırdı

Bir ara tüm sosyal medyada dolanan 'Amin' dediği video ile tanınan internet ünlüsü Gizem Yıldız, yaptırdığı estetik işlemlerle de epey konuşulmuştu. Yaptırdığı hiçbir işlemi saklamayan 'Amin Reis', üstüne paylaştığı değişim videosuyla 'yaş aldıkça gençleşmiş!' dedirtti.

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