Sevgililer Günü Yaklaşınca Nebahat Çehre Bir Kez Daha Firdevs Yöreoğlu Rolüne Büründü!
Sevgililer Günü Yaklaşınca Nebahat Çehre Bir Kez Daha Firdevs Yöreoğlu Rolüne Büründü!
Hazır 14 Şubat yaklaşıyorken, silkelenip kendimize gelme vakti: Sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş'ın Nebahat Çehre ile çektiği son video bizi maziye götürdü; Firdevs Yöreoğlu hepimizi azarladı!
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Hepimizin martısıyla çektiği videolarla tanıdığı sosyal medya fenomeni Ogün Alibaş'ı takip edenleriniz vardır.
Kendisi işi evcil martısından çok daha ileri taşıdı: Birbirinden ünlü isimlerle hepimizi kırıp geçiren kısa videolar çekmeye de başladı.
Hazır 14 Şubat Sevgililer Günü yaklaşırken, hepimizin yardımına koşan fenomen isim bu sefer Firdevs Yöreoğlu'nu alıp getirdi!
Nebahat Çehre ile video çeken Ogün Alibaş, "Malum önümüz sevgililer günü, hepsini not ediyorum" diyerek Firdevs Yöreoğlu'ndan bol bol azar işitti. 😂
Her ne kadar 'aptal' kelimesi kulaklarımızda yankılansa da, Nebahat Çehre'nin Firdevs Yöreoğlu'nu ilk günkü heyecanla canlandırması bir tık duygulandırmadı değil...
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