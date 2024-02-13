Nesrin Cavadzade'nin Hediye Paketinden Hallice Elbisesi Birbirinden Karmaşık Duygular Yaşattı!
Nesrin Cavadzade'nin Hediye Paketinden Hallice Elbisesi Birbirinden Karmaşık Duygular Yaşattı!
Özel gecelerde giydiği kıyafetlerle adından söz ettirmesini iyi bilen Nesrin Cavadzade'nin bu seferki seçimi tutulmadı... Hediye paketine benzetilen güzel oyuncunun elbisesini bakalım siz nasıl bulacaksınız. 👇
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Güzeller güzeli oyuncu Nesrin Cavadzade'yi tanımayan yoktur: Kendisine has aurası ile oldukça etkileyici bir oyuncu.
Kendisini yakından takip edenler iyi bilir: Cavadzade genelde özel akşamlarda ve davetlerde giydiği elbiseler ile adından söz ettirir.
Ancak gelin görün ki bu sefer öyle olmadı ve NOW gecesindeki elbisesi az seven çok yeren oldu!
Şu sıralar 'Şahane Hayatım' ile izlediğimiz Cavadzade'nin elbise seçimi hediye paketine benzetildi.
Yorumlar da gecikmedi. 👇
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Siz elbisesini nasıl buldunuz? Yorum sizde. 👇
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dekoltesiz giyinince vasatlığı ortaya çıkmış 🤭
Bence güzel. Beline bağladığı kurdele olmasa süper aslında
Dekoltesi güzel olmuş ama kurdele olmasa güzel olurdu