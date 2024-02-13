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Nesrin Cavadzade'nin Hediye Paketinden Hallice Elbisesi Birbirinden Karmaşık Duygular Yaşattı!

Nesrin Cavadzade'nin Hediye Paketinden Hallice Elbisesi Birbirinden Karmaşık Duygular Yaşattı!

Effy
Effy - Onedio Editörü
13.02.2024 - 21:22

Özel gecelerde giydiği kıyafetlerle adından söz ettirmesini iyi bilen Nesrin Cavadzade'nin bu seferki seçimi tutulmadı... Hediye paketine benzetilen güzel oyuncunun elbisesini bakalım siz nasıl bulacaksınız. 👇

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Güzeller güzeli oyuncu Nesrin Cavadzade'yi tanımayan yoktur: Kendisine has aurası ile oldukça etkileyici bir oyuncu.

Güzeller güzeli oyuncu Nesrin Cavadzade'yi tanımayan yoktur: Kendisine has aurası ile oldukça etkileyici bir oyuncu.

Kendisini yakından takip edenler iyi bilir: Cavadzade genelde özel akşamlarda ve davetlerde giydiği elbiseler ile adından söz ettirir.

Kendisini yakından takip edenler iyi bilir: Cavadzade genelde özel akşamlarda ve davetlerde giydiği elbiseler ile adından söz ettirir.

Ancak gelin görün ki bu sefer öyle olmadı ve NOW gecesindeki elbisesi az seven çok yeren oldu!

Ancak gelin görün ki bu sefer öyle olmadı ve NOW gecesindeki elbisesi az seven çok yeren oldu!
Ancak gelin görün ki bu sefer öyle olmadı ve NOW gecesindeki elbisesi az seven çok yeren oldu!

Şu sıralar 'Şahane Hayatım' ile izlediğimiz Cavadzade'nin elbise seçimi hediye paketine benzetildi.

Şu sıralar 'Şahane Hayatım' ile izlediğimiz Cavadzade'nin elbise seçimi hediye paketine benzetildi.

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Siz elbisesini nasıl buldunuz? Yorum sizde. 👇

Siz elbisesini nasıl buldunuz? Yorum sizde. 👇
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KumdanKum

dekoltesiz giyinince vasatlığı ortaya çıkmış 🤭

oylum savrukcu

Bence güzel. Beline bağladığı kurdele olmasa süper aslında

Funda Hancer

Dekoltesi güzel olmuş ama kurdele olmasa güzel olurdu