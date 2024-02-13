Şarkılarıyla Hepimize Duygular Arasında Gelgitler Yaşatan Deniz Tekin Müziği Bıraktığını Açıkladı
Şarkılarıyla Hepimize Duygular Arasında Gelgitler Yaşatan Deniz Tekin Müziği Bıraktığını Açıkladı
Sesiyle ve müziğiyle 10 yılı aşkındır dinleyicisini büyüleyen Deniz Tekin müziği bıraktığını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Efsane şarkıları yorumlama biçimi ve kendi şarkıları ile hepimizi bir duygudan öbürüne sürükleyen Deniz Tekin'i dinleyenleriniz vardır.
Özellikle "#Susamam" şarkısındaki kısmıyla milyonlarca insanın kalbine dokunmuştu.
Ancak gerek hak ettiği değeri görememesi olsun, gerek hayatın gerçekleri olsun bugün kendisi hiç duymak istemediğimiz bir haber verdi.
Sevilen şarkıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla müziği bıraktığını açıkladı.
2015 yılında başladığı müzik kariyerine bugün son noktayı koyduğunu bu sözlerle duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
👇
Sevenlerinden teşekkür ve duygu dolu yorumlar geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda