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Şarkılarıyla Hepimize Duygular Arasında Gelgitler Yaşatan Deniz Tekin Müziği Bıraktığını Açıkladı

Şarkılarıyla Hepimize Duygular Arasında Gelgitler Yaşatan Deniz Tekin Müziği Bıraktığını Açıkladı

Effy
Effy - Onedio Editörü
13.02.2024 - 19:48

Sesiyle ve müziğiyle 10 yılı aşkındır dinleyicisini büyüleyen Deniz Tekin müziği bıraktığını duyurdu.

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Efsane şarkıları yorumlama biçimi ve kendi şarkıları ile hepimizi bir duygudan öbürüne sürükleyen Deniz Tekin'i dinleyenleriniz vardır.

Efsane şarkıları yorumlama biçimi ve kendi şarkıları ile hepimizi bir duygudan öbürüne sürükleyen Deniz Tekin'i dinleyenleriniz vardır.

Özellikle "#Susamam" şarkısındaki kısmıyla milyonlarca insanın kalbine dokunmuştu.

Özellikle "#Susamam" şarkısındaki kısmıyla milyonlarca insanın kalbine dokunmuştu.

Burada bahsetmiştik:

Ancak gerek hak ettiği değeri görememesi olsun, gerek hayatın gerçekleri olsun bugün kendisi hiç duymak istemediğimiz bir haber verdi.

Ancak gerek hak ettiği değeri görememesi olsun, gerek hayatın gerçekleri olsun bugün kendisi hiç duymak istemediğimiz bir haber verdi.

Sevilen şarkıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla müziği bıraktığını açıkladı.

Sevilen şarkıcı Instagram hesabından yaptığı paylaşımla müziği bıraktığını açıkladı.

2015 yılında başladığı müzik kariyerine bugün son noktayı koyduğunu bu sözlerle duyurdu.

2015 yılında başladığı müzik kariyerine bugün son noktayı koyduğunu bu sözlerle duyurdu.
www.instagram.com
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www.instagram.com

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www.instagram.com

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👇
www.instagram.com

Sevenlerinden teşekkür ve duygu dolu yorumlar geldi.

Sevenlerinden teşekkür ve duygu dolu yorumlar geldi.
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