Şevval Sam Oğlu Taro Emir Tekin'in Hala Koşarak Gelip Kucağına Oturduğunu Söyledi

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, kendi gibi oyuncu olan oğlu Taro Emir Tekin hakkında duyanları şaşırtan açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, oğlunu sette ziyaret ettiğinde koşarak gelip kucağına oturduğunu söyledi.

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