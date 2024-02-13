Şevval Sam Oğlu Taro Emir Tekin'in Hala Koşarak Gelip Kucağına Oturduğunu Söyledi
Şevval Sam Oğlu Taro Emir Tekin'in Hala Koşarak Gelip Kucağına Oturduğunu Söyledi
Ünlü şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam, kendi gibi oyuncu olan oğlu Taro Emir Tekin hakkında duyanları şaşırtan açıklamalarda bulundu. Ünlü oyuncu, oğlunu sette ziyaret ettiğinde koşarak gelip kucağına oturduğunu söyledi.
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Özellikle de 'Yasak Elma' dizisindeki ikonik karakteriyle ayrı bir popülarite kazanan Şevval Sam'ı tanımayanımız çok azdır.
Kendisini daha da iyi tanıyanların bildiği üzere Sam'ın kendi gibi oyuncu bir oğlu var: Taro Emir Tekin.
Yetenek abidesi anne - oğul neredeyse birbirlerini hiç yalnız bırakmıyor: Hatta Şevval Sam, 'Yalı Çapkını' setinde oğlunu ziyaret etmeye yeni gitmişti.
Muhabir Online'ın paylaştığı haberde Şevval Sam ilginç açıklamalarda bulundu: Oğlunun sete gittiğinde hala kucağına oturduğunu anlattı.
"Oğlumu sete ziyarete gittiğimde koşarak gelip sette kucağıma oturuyor. Oğlum oturma bak, koskoca çocuk oldun diyorum" diyen Sam, "O 80 yaşına da gelse benim çocuğum olarak kalacak" şeklinde konuştu.
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Oğlunun 'değişmeyen bir huyu' sorulduğunda ünlü oyuncu, "Oğlum 2 yaşında da stil sahibiydi... Estetik algısı vardı" şeklinde konuştu.
Oğlunu övmelere doyamayan Şevval Sam, Taro Emir için "Benden daha zevkli biri" ifadelerini kullandı.
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