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Eser West'in Ortalığı Ayağa Kaldıran Onlyfans Duyurusu Linkine Tıkladığınızda Çıkan Trolle İnanamayacaksınız

Eser West'in Ortalığı Ayağa Kaldıran Onlyfans Duyurusu Linkine Tıkladığınızda Çıkan Trolle İnanamayacaksınız

Kısmetse Olur
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.02.2024 - 18:39

Kısmetse Olur'un yayınlanan ilk sezonuyla hayatımıza giren ve sempatisiyle tüm ilgiyi üstüne toplayan Eser West, sosyal medya hesabında yaptığı duyuruyla herkesi şoke etmişti. Dumur eden Onlyfans duyurusunu 'Tıkla pişman olmazsın' diyerek yayınlayan Eser West, linke tıkladığında çıkan şeyle bir kesimi hayal kırıklığına uğrattı...

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Eski Kısmetse Olur izleyicileri bilir ki, aşk adam dendiğinde akla gelen isim her zaman Eser West olmuştur.

Eski Kısmetse Olur izleyicileri bilir ki, aşk adam dendiğinde akla gelen isim her zaman Eser West olmuştur.

5 Ekim 2015'te yayınlanmaya başlayan ve yaklaşık iki sene kadar süren Kısmetse Olur, ekranların en beğenilen programlarından biriydi şüphesiz ki. Programda dikkat çeken isimlerden bir tanesi de Eser West olmuştu.

Gerek yarı İngilizce yarı Türkçe tepkileriyle, gerek aşkına sadıklığıyla, gerekse romantikliğiyle her zaman programın gözbebeği olmuştu.

Gerek yarı İngilizce yarı Türkçe tepkileriyle, gerek aşkına sadıklığıyla, gerekse romantikliğiyle her zaman programın gözbebeği olmuştu.

Sempatik tavırları ve sarkastik yorumları da bunda etken tabii ki. Rengarenk bir kişiliği vardı. Esprileri ve şakalarıyla eve neşe katıyordu yani. Diğer kavga eden ve tartışan Kısmetse Olur erkeklerindense Eser West herkesin gözünde bir adım önde duruyordu.

Tabii aşksız olmaz. Cansel Çördük ile program esnasında yaşamaya başladığı karmaşık aşkı, programdan sonra da devam etmişti.

Tabii aşksız olmaz. Cansel Çördük ile program esnasında yaşamaya başladığı karmaşık aşkı, programdan sonra da devam etmişti.

Bilmeyenler için Kısmetse Olur'u kazanan ve evlenmesi gereken çift aslında Cansel ve Eser'di. Fakat haklarını devretmeye karar vermişlerdi. Programdan sonra devam eden ilişkileri yine olaylı bir şekilde sona ermişti.

Sosyal medyada yakından takip edilmeye başlayan Eser West'i bir dönem Survivor'da görmüştük hatta.

Sosyal medyada yakından takip edilmeye başlayan Eser West'i bir dönem Survivor'da görmüştük hatta.

2017 yılında mavi takımda yarışan Eser, o dönem de programa renk katan isimlerden biri olmuştu. Hayranları kendisini bir kez daha ekranlarda gördüğü için epey sevinmişti.

O dönem hırsıyla ön plana çıkan Eser West, Survivor'dan da elenmesinin ardından ekran için sırra kadem bastı.

O dönem hırsıyla ön plana çıkan Eser West, Survivor'dan da elenmesinin ardından ekran için sırra kadem bastı.

Kendisini bir daha hiçbir programda izleyemedik. Fakat sosyal medyanın çok olmasa da aktif kullanıcılarından bir tanesi. Yaşamını da yurt dışında sürdürüyor fenomen isim.

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Eser West geçtiğimiz akşam 389 bin takipçili Instagram hesabı üzerinden yaptığı Onlyfans duyurusu ile uzun zaman sonra sosyal medyayı sarstı.

Eser West geçtiğimiz akşam 389 bin takipçili Instagram hesabı üzerinden yaptığı Onlyfans duyurusu ile uzun zaman sonra sosyal medyayı sarstı.

Mutlaka görmüşsünüzdür. Mizahşörlerin goygoy malzemesi oldu kendisi. Linki bir de 'Tıklayın pişman olmazsınız' diyerek paylaşmıştı.

Yerli Drake'imiz Eser West bunun üstüne bir paylaşım daha yaparak "Bu yollara da mı düştük" dedi.

Yerli Drake'imiz Eser West bunun üstüne bir paylaşım daha yaparak "Bu yollara da mı düştük" dedi.

Fakat linke tıklayınca bambaşka bir şey karşımıza çıktı.

Onlyfans linkine tıklandığında Eser West'in YouTube videosu karşımıza çıktı. Başlığını ise "Not Drake" yapmış! 😂

Onlyfans linkine tıklandığında Eser West'in YouTube videosu karşımıza çıktı. Başlığını ise "Not Drake" yapmış! 😂

Videoda ise bir arkadaşıyla birlikte eğlendiği görülüyor.

Eser West yaptığı trolle bazılarının hayallerini yıktı. 😂

Eser West yaptığı trolle bazılarının hayallerini yıktı. 😂

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İzlemek isteyenler için linki de buraya bırakalım: #1 - Not Drake

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