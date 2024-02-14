Eser West'in Ortalığı Ayağa Kaldıran Onlyfans Duyurusu Linkine Tıkladığınızda Çıkan Trolle İnanamayacaksınız
Eser West'in Ortalığı Ayağa Kaldıran Onlyfans Duyurusu Linkine Tıkladığınızda Çıkan Trolle İnanamayacaksınız
Kısmetse Olur'un yayınlanan ilk sezonuyla hayatımıza giren ve sempatisiyle tüm ilgiyi üstüne toplayan Eser West, sosyal medya hesabında yaptığı duyuruyla herkesi şoke etmişti. Dumur eden Onlyfans duyurusunu 'Tıkla pişman olmazsın' diyerek yayınlayan Eser West, linke tıkladığında çıkan şeyle bir kesimi hayal kırıklığına uğrattı...
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Eski Kısmetse Olur izleyicileri bilir ki, aşk adam dendiğinde akla gelen isim her zaman Eser West olmuştur.
Gerek yarı İngilizce yarı Türkçe tepkileriyle, gerek aşkına sadıklığıyla, gerekse romantikliğiyle her zaman programın gözbebeği olmuştu.
Tabii aşksız olmaz. Cansel Çördük ile program esnasında yaşamaya başladığı karmaşık aşkı, programdan sonra da devam etmişti.
Sosyal medyada yakından takip edilmeye başlayan Eser West'i bir dönem Survivor'da görmüştük hatta.
O dönem hırsıyla ön plana çıkan Eser West, Survivor'dan da elenmesinin ardından ekran için sırra kadem bastı.
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Eser West geçtiğimiz akşam 389 bin takipçili Instagram hesabı üzerinden yaptığı Onlyfans duyurusu ile uzun zaman sonra sosyal medyayı sarstı.
Yerli Drake'imiz Eser West bunun üstüne bir paylaşım daha yaparak "Bu yollara da mı düştük" dedi.
Onlyfans linkine tıklandığında Eser West'in YouTube videosu karşımıza çıktı. Başlığını ise "Not Drake" yapmış! 😂
Eser West yaptığı trolle bazılarının hayallerini yıktı. 😂
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İzlemek isteyenler için linki de buraya bırakalım: #1 - Not Drake
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