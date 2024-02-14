Eser West'in Ortalığı Ayağa Kaldıran Onlyfans Duyurusu Linkine Tıkladığınızda Çıkan Trolle İnanamayacaksınız

Sempatik tavırları ve sarkastik yorumları da bunda etken tabii ki. Rengarenk bir kişiliği vardı. Esprileri ve şakalarıyla eve neşe katıyordu yani. Diğer kavga eden ve tartışan Kısmetse Olur erkeklerindense Eser West herkesin gözünde bir adım önde duruyordu.