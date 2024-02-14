Başak Dizer Tatlıtuğ'dan Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve Oğluyla İçimizi Isıtan Sevgililer Günü Paylaşımı!

Sevgililer gününde ünlü çiftlerin paylaşımları sevenleri tarafından merak edildi! Tatlıtuğ çifti de hayranları tarafından mercek altına alınan çiftlerden biriydi. 2016 yılında dünyaevine giren Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Sevgililer Günü paylaşımı ise içimizi ısıttı. Magazin gündeminden düşmeyen sevilen çiftin 14 Şubat paylaşımında oğulları Kurt Efe de yer aldı.

Gelin birlikte bakalım...