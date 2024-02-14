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Başak Dizer Tatlıtuğ'dan Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve Oğluyla İçimizi Isıtan Sevgililer Günü Paylaşımı!

Başak Dizer Tatlıtuğ'dan Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve Oğluyla İçimizi Isıtan Sevgililer Günü Paylaşımı!

Kıvanç Tatlıtuğ Sevgililer günü
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
14.02.2024 - 18:32

Sevgililer gününde ünlü çiftlerin paylaşımları sevenleri tarafından merak edildi! Tatlıtuğ çifti de hayranları tarafından mercek altına alınan çiftlerden biriydi. 2016 yılında dünyaevine giren Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Sevgililer Günü paylaşımı ise içimizi ısıttı. Magazin gündeminden düşmeyen sevilen çiftin 14 Şubat paylaşımında oğulları Kurt Efe de yer aldı. 

Gelin birlikte bakalım...

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2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti mutlu evlilikleriyle herkesin dilinde.

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti mutlu evlilikleriyle herkesin dilinde.

Moda tasarımcısı Başak Dizer ve ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 2022 yılında dünyaya gelen oğulları Kurt Efe'nin tatlılığına da diyecek söz yok!

Moda tasarımcısı Başak Dizer ve ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 2022 yılında dünyaya gelen oğulları Kurt Efe'nin tatlılığına da diyecek söz yok!

Sanıyoruz, Tatlıtuğ çiftine ebeveyn olmayı yakıştırmayan da yoktur!

Zaten, sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluna olan sevgisi ve ailesine düşkünlüğü de sık sık gündeme geliyor.

Zaten, sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluna olan sevgisi ve ailesine düşkünlüğü de sık sık gündeme geliyor.

Görünen o ki Başak Hanım da bu durumdan bir hayli memnun! Gelelim, Başak Dizer Tatlıtuğ'un Sevgililer Günü hikayelerine...

Güzel modacı Başak Dizer, Sevgililer Günü kutlamasına ünlü markadan gelen tatlı sürprizle başladı.

Güzel modacı Başak Dizer, Sevgililer Günü kutlamasına ünlü markadan gelen tatlı sürprizle başladı.

Dizer, Sevgililer Günü'nü sosyal medya platformu Instagram üzerinden hikaye olarak takipçileriyle paylaştı.

"Babalık ne kadar da yakıştı" dediğimiz eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u oğlu ile birlikte paylaşan Dizer, 'Sevgililikte son nokta' mesajıyla yüreklerimizi ısıttı.

"Babalık ne kadar da yakıştı" dediğimiz eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u oğlu ile birlikte paylaşan Dizer, 'Sevgililikte son nokta' mesajıyla yüreklerimizi ısıttı.
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Tatlıtuğ'un Kurt Efe ile zaman geçirdiği anlar ise Başak Dizer'in perspektifinden bir başkaydı.

Tatlıtuğ'un Kurt Efe ile zaman geçirdiği anlar ise Başak Dizer'in perspektifinden bir başkaydı.

Tabii Sevgililer gününde bu güzel çifti bir arada görmeden de olmazdı!

Tabii Sevgililer gününde bu güzel çifti bir arada görmeden de olmazdı!

Başak Dizer Tatlıtuğ'un son Sevgililer Günü paylaşımı ise eşi Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte oldu. Öyleyse biz de Tatlıtuğ çiftine ve tatlı oğullarına maşallah diyelim.

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Alin Doğan Karaböcek

bunlarda çocukları olduktan sonra itici olmaya başladılar