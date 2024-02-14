Başak Dizer Tatlıtuğ'dan Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve Oğluyla İçimizi Isıtan Sevgililer Günü Paylaşımı!
Başak Dizer Tatlıtuğ'dan Eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve Oğluyla İçimizi Isıtan Sevgililer Günü Paylaşımı!
Sevgililer gününde ünlü çiftlerin paylaşımları sevenleri tarafından merak edildi! Tatlıtuğ çifti de hayranları tarafından mercek altına alınan çiftlerden biriydi. 2016 yılında dünyaevine giren Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un Sevgililer Günü paylaşımı ise içimizi ısıttı. Magazin gündeminden düşmeyen sevilen çiftin 14 Şubat paylaşımında oğulları Kurt Efe de yer aldı.
Gelin birlikte bakalım...
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2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ çifti mutlu evlilikleriyle herkesin dilinde.
Moda tasarımcısı Başak Dizer ve ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un 2022 yılında dünyaya gelen oğulları Kurt Efe'nin tatlılığına da diyecek söz yok!
Zaten, sosyal medyada Kıvanç Tatlıtuğ'un oğluna olan sevgisi ve ailesine düşkünlüğü de sık sık gündeme geliyor.
Güzel modacı Başak Dizer, Sevgililer Günü kutlamasına ünlü markadan gelen tatlı sürprizle başladı.
"Babalık ne kadar da yakıştı" dediğimiz eşi Kıvanç Tatlıtuğ'u oğlu ile birlikte paylaşan Dizer, 'Sevgililikte son nokta' mesajıyla yüreklerimizi ısıttı.
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Tatlıtuğ'un Kurt Efe ile zaman geçirdiği anlar ise Başak Dizer'in perspektifinden bir başkaydı.
Tabii Sevgililer gününde bu güzel çifti bir arada görmeden de olmazdı!
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bunlarda çocukları olduktan sonra itici olmaya başladılar